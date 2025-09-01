Cerrar X
deportes_jannik_sinner_9777a3fcec
Deportes

Sinner domina a Bublik y avanza a cuartos de final del US Open

Jannik Sinner se enfrentará a su compatriota Lorenzo Musetti después de aplastar a Alexander Bublik 6-1, 6-1, 6-1 y colocarse nuevamente en cuartos este lunes

  • 01
  • Septiembre
    2025

Jannik Sinner dominó al único jugador, aparte de Carlos Alcaraz, que lo ha derrotado esta temporada, aplastando a Alexander Bublik 6-1, 6-1, 6-1 este lunes por la noche para regresar a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

La victoria del primer cabeza de serie, Sinner, tomó solo uno hora y 21 minutos, siendo el segundo partido más corto completado en el torneo. Un triunfo en la primera ronda de Tomas Machac fue un minuto más corto.

Sinner perdió ante Bublik en junio en Halle, Alemania, en un torneo de preparación antes de Wimbledon, pero eso se jugó en una cancha de césped. Intentar vencer al campeón defensor del Abierto de Estados Unidos en una cancha dura es una historia completamente diferente, y casi imposible en estos días.

Sinner ha ganado 25 partidos consecutivos de Grand Slam en esa superficie, incluidos los dos últimos títulos del Abierto de Australia, junto con su primer trofeo del Abierto de Estados Unidos el año pasado.

Se enfrentará a su compatriota italiano Lorenzo Musetti, el décimo cabeza de serie, el miércoles. El otro cuarto de final ese día enfrentará al número ocho Alex de Minaur contra el número 25 Felix Auger-Aliassime.

Bublik, el número 23 de Kazajistán, había sido uno de los jugadores más en forma en el tenis, con 11 victorias consecutivas en el ATP Tour y tres títulos, lo que lo coloca empatado en el segundo mejor lugar este año detrás de los seis de Alcaraz.

Había ganado todos los 55 juegos de servicio al llegar a este partido, sin embargo, Sinner lo rompió ocho veces.

Bublik solo pudo sonreír en ocasiones, incluso después del partido, cuando le dijo a Sinner en la red que "no soy malo".

Sin embargo, Sinner lo hizo parecer así, con una ventaja de 86-46 en puntos ganados. Bublik ayudó cometiendo 13 dobles faltas.

Sinner mejoró a 35-cuatro este año. Alcaraz lo venció en la final del Abierto de Francia y también en Roma y Cincinnati, donde Sinner estaba enfermo y tuvo que dejar de jugar en el primer set.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25245786992825_ab55e49c76
Alcaraz vence a Lehecka y llega a semifinales del US Open
AP_25245698460738_ae728d8b3a
Aficionado intenta abrir la maleta de Sinner tras su partido
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T160326_156_f29a329631
Carlos Alcaraz avanza sin contratiempos en el US Open
publicidad

Últimas Noticias

liberan_86_jovenes_detenidos_en_venezuela_tras_elecciones_ee76501dd3
Venezuela asegura que video de ataque a barco fue hecho con IA
00316165_b581_4637_aa83_91a8f54a84aa_46eb7dddd6
Contempla Congreso educación dual en nueva Ley de Educación
deportes_andrada_0542acf369
Critica Andrada las 'formas' y 'tiempos' de su salida de Rayados
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×