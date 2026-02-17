Podcast
Deportes

Juego de Estrellas de la LMS ‘toma su turno al bate’

Tras la celebración de su primer Home Run Derby en la historia, la Liga Mexicana de Softbol vivirá la noche de hoy martes su All-Star Game, en León, Guanajuato

  • 17
  • Febrero
    2026

Luego de la noche espectacular que se vivió este lunes con la celebración de la primera edición del Home Run Derby en su historia, la Liga Mexicana de Softbol (LMS) vivirá la noche de hoy martes un capítulo más del Juego de Estrellas, que reúne a las mejores peloteras de la Temporada 2026.

El duelo estelar entre la Zona Norte y la Zona Sur arrancará a las 20:00 horas en el diamante del Estadio Domingo Santana, la famosa “Fortaleza”, en León, Guanajuato.

Baylee Klinger, Suka Van Gurp, Morgan Howe y Yanina Treviño son las jugadoras de Sultanes Femenil que estarán en este encuentro que marca la mitad de la campaña.

Soclaina “Suka” Van Gurp, de Países Bajos, estuvo anoche en la batalla del Home Run Derby, en el cual llegó a la semifinal, pero no pudo colarse a la final, donde la italiana Erika Piancastelli, de El Águila de Veracruz, se llevó el campeonato.

Resultados del Home Run Derby 2026

Primera ronda

JugadoraEquipoHome Runs
Morgan SmithNaranjeros de Hermosillo6
Mckenzie ClarkOlmecas de Tabasco4
Soclaina “Suka” Van GurpSultanes de Monterrey45
Erika PiancastelliEl Águila de Veracruz22
Rachel GarcíaBravas de León51
Aliyah BinfordAlgodoneras de Unión Laguna4
Corinth McMillanCharros de Jalisco Femenil15
Jazmyn JacksonDiablos Rojos Femenil20

Semifinal

JugadoraEquipoHome Runs
Soclaina “Suka” Van GurpSultanes de Monterrey10
Erika PiancastelliEl Águila de Veracruz21
Rachel GarcíaBravas de León22
Jazmyn JacksonDiablos Rojos Femenil10

Final

JugadoraPaísEquipoHome Runs
Erika PiancastelliItaliaEl Águila de Veracruz62
Rachel GarcíaEstados UnidosBravas de León27

Juego de Estrellas 2026: Información general

Softbol femenil – Liga Mexicana – Temporada 2026

  • Juego de Estrellas: Zona Norte vs. Zona Sur
  • Estadio: Domingo Santana “La Fortaleza”, León, Guanajuato
  • Horario: 20:00 horas - Hoy
  • Transmisión: ESPN

Rosters para el Juego de Estrellas 2026

Zona Norte

  • Reagan Glanz – Algodoneras de Unión Laguna
  • Ciara Bryan – Algodoneras de Unión Laguna
  • Sarah Willism – Algodoneras de Unión Laguna
  • Aliyah Blinford – Algodoneras de Unión Laguna
  • Valeria Quiroga – Charros Softbol Femenil
  • Mikiko Eguchi – Charros Softbol Femenil
  • Eva Voortman – Charros Softbol Femenil
  • Yeraldine Carrión – Charros Softbol Femenil
  • Paettyn López – Naranjeros Softbol Femenil
  • Kyleigh Sand – Naranjeros Softbol Femenil
  • Mariana Rodríguez – Naranjeros Softbol Femenil
  • Morgan Smith – Naranjeros Softbol Femenil
  • Baylee Klinger – Sultanes Femenil
  • Suka Van Gurp – Sultanes Femenil
  • Morgan Howe – Sultanes Femenil
  • Yanina Treviño – Sultanes Femenil

Zona Sur

  • Marta Gasparotto – Bravas de León
  • Makena Brocki – Bravas de León
  • Arisdelsy Higuera – Bravas de León
  • Jordan Johnson – Bravas de León
  • Leannelys Zayas – Diablos Rojos Femenil
  • Janae Jefferson – Diablos Rojos Femenil
  • Jazmyn Jackson – Diablos Rojos Femenil
  • Yilian Tornés – Diablos Rojos Femenil
  • Erika Piancastelli – El Águila Softbol
  • Diana Vizcarra – El Águila Softbol
  • Suzzy Brookshire – El Águila Softbol
  • Lisa Hop – El Águila Softbol
  • Samaria Benítez – Las Olmecas de Tabasco
  • Wakako Chikamoto – Las Olmecas de Tabasco
  • McKenzie Clark – Las Olmecas de Tabasco
  • Donnie Gobourne – Las Olmecas de Tabasco

Comentarios

Etiquetas:
