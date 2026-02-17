Juego de Estrellas de la LMS ‘toma su turno al bate’

Luego de la noche espectacular que se vivió este lunes con la celebración de la primera edición del Home Run Derby en su historia, la Liga Mexicana de Softbol (LMS) vivirá la noche de hoy martes un capítulo más del Juego de Estrellas, que reúne a las mejores peloteras de la Temporada 2026.

El duelo estelar entre la Zona Norte y la Zona Sur arrancará a las 20:00 horas en el diamante del Estadio Domingo Santana, la famosa “Fortaleza”, en León, Guanajuato.

Baylee Klinger, Suka Van Gurp, Morgan Howe y Yanina Treviño son las jugadoras de Sultanes Femenil que estarán en este encuentro que marca la mitad de la campaña.

Soclaina “Suka” Van Gurp, de Países Bajos, estuvo anoche en la batalla del Home Run Derby, en el cual llegó a la semifinal, pero no pudo colarse a la final, donde la italiana Erika Piancastelli, de El Águila de Veracruz, se llevó el campeonato.

Resultados del Home Run Derby 2026

Primera ronda

Jugadora Equipo Home Runs Morgan Smith Naranjeros de Hermosillo 6 Mckenzie Clark Olmecas de Tabasco 4 Soclaina “Suka” Van Gurp Sultanes de Monterrey 45 Erika Piancastelli El Águila de Veracruz 22 Rachel García Bravas de León 51 Aliyah Binford Algodoneras de Unión Laguna 4 Corinth McMillan Charros de Jalisco Femenil 15 Jazmyn Jackson Diablos Rojos Femenil 20

Semifinal

Jugadora Equipo Home Runs Soclaina “Suka” Van Gurp Sultanes de Monterrey 10 Erika Piancastelli El Águila de Veracruz 21 Rachel García Bravas de León 22 Jazmyn Jackson Diablos Rojos Femenil 10

Final

Jugadora País Equipo Home Runs Erika Piancastelli Italia El Águila de Veracruz 62 Rachel García Estados Unidos Bravas de León 27

Juego de Estrellas 2026: Información general

Softbol femenil – Liga Mexicana – Temporada 2026

Juego de Estrellas: Zona Norte vs. Zona Sur

Estadio: Domingo Santana “La Fortaleza” , León, Guanajuato

, León, Guanajuato Horario: 20:00 horas - Hoy

Transmisión: ESPN

Rosters para el Juego de Estrellas 2026

Zona Norte

Reagan Glanz – Algodoneras de Unión Laguna

Ciara Bryan – Algodoneras de Unión Laguna

Sarah Willism – Algodoneras de Unión Laguna

Aliyah Blinford – Algodoneras de Unión Laguna

Valeria Quiroga – Charros Softbol Femenil

Mikiko Eguchi – Charros Softbol Femenil

Eva Voortman – Charros Softbol Femenil

Yeraldine Carrión – Charros Softbol Femenil

Paettyn López – Naranjeros Softbol Femenil

Kyleigh Sand – Naranjeros Softbol Femenil

Mariana Rodríguez – Naranjeros Softbol Femenil

Morgan Smith – Naranjeros Softbol Femenil

Baylee Klinger – Sultanes Femenil

Suka Van Gurp – Sultanes Femenil

Morgan Howe – Sultanes Femenil

Yanina Treviño – Sultanes Femenil

Zona Sur

Marta Gasparotto – Bravas de León

Makena Brocki – Bravas de León

Arisdelsy Higuera – Bravas de León

Jordan Johnson – Bravas de León

Leannelys Zayas – Diablos Rojos Femenil

Janae Jefferson – Diablos Rojos Femenil

Jazmyn Jackson – Diablos Rojos Femenil

Yilian Tornés – Diablos Rojos Femenil

Erika Piancastelli – El Águila Softbol

Diana Vizcarra – El Águila Softbol

Suzzy Brookshire – El Águila Softbol

Lisa Hop – El Águila Softbol

Samaria Benítez – Las Olmecas de Tabasco

Wakako Chikamoto – Las Olmecas de Tabasco

McKenzie Clark – Las Olmecas de Tabasco

Donnie Gobourne – Las Olmecas de Tabasco

