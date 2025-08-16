Cerrar X
Sortean partidos de primera ronda del Abierto GNP

Las mexicanas tendrán desafíos importantes, pues Renata Zarazúa se enfrentará a Ajla Tomljanovic, mientras que Victoria Rodríguez chocará con Rebecca Sramkova

El Abierto GNP Seguros dio a conocer este sábado los enfrentamientos de la primera ronda del cuadro principal, prometiendo duelos de gran nivel que se disputarán en el Club Sonoma.

La ceremonia del sorteo contó con la presencia de Hernán Garza Echavarría, director general del torneo, la tenista mexicana Renata Zarazúa y la supervisora de la WTA, Mariana Alves.

Uno de los partidos más esperados será el choque entre la campeona defensora del 2023, la croata Donna Vekic, y la griega Maria Sakkari. Las estadísticas favorecen a Vekic, quien ha ganado seis de los 10 encuentros previos, incluyendo un contundente 4-2 en cancha dura.

Las jugadoras mexicanas también tendrán desafíos importantes, de un lado Renata Zarazúa se enfrentará a la australiana Ajla Tomljanovic; y aunque el historial de partidos favorece a la australiana, la constancia de Zarazúa en torneos de gran nivel y el apoyo del público local la colocan como la favorita.

Por otro lado, la tenista Victoria Rodríguez, quien recibió un wildcard de último momento, se medirá ante la actual número 38 del mundo: Rebecca Sramkova.

La canadiense Leylah Fernández, bicampeona del torneo en 2021 y 2022, regresa a Monterrey para enfrentarse a la rumana Jaqueline Cristian en su debut.

El cuadro principal se completará este domingo, tras la culminación de la fase de Qualy. Las primeras cuatro sembradas del torneo: Emma Navarro, Ekaterina Alexandrova, Diana Shnaider y Beatriz Haddad Maia, recibirán un "bye", es decir, su pase automático a la segunda ronda.


