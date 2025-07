'Soy un privilegiado', dice el torero Luis David Adame

“Volver a Monterrey en una noche tan mágica como la ‘Corrida de las luces’ me hace sentir un ser privilegiado, porque es muy emocionante volver a ponerme delante de un toro después de Madrid… y hacerlo en la Monumental Monterrey, que es una plaza de gran categoría por su público conocedor, que sabe apreciar el toreo bueno, y aunque me siento aún un poquito lastimado por el percance de Madrid, vengo muy ilusionado y motivado de triunfar en esta noche tan importante”, dijo el diestro hidrocálido Luis David Adame, en entrevista exclusiva para los lectores de elhorizonte.mx.

“He tenido momentos muy importantes, le he echado muchas ganas por salir adelante, por seguir cumpliendo mi sueño y seguimos cuesta arriba persiguiendo el título de figura del toreo, pero al día de hoy me considero un privilegiado del toreo que puedo disfrutar de torear en mi país y en más países, toreando por el mundo, y repito, es un privilegio venir nuevamente a estas tierras en este cartel tan importante, con Diego Sánchez y Héctor Gutiérrez, a mostrarnos ante el público regio con un encierro de Los Encinos, que es una ganadería garantía de triunfo grande”, añadió el espada.

“Ojalá el publico regiomontano se vuelque a los tendidos porque será una noche inolvidable y muy intensa, porque mis compañeros vienen arreando fuerte y a mí no me gusta dejarme ganar la pelea. y como cuando se presentó este cartel en Aguascalientes, saltaron chispas por todos lados… y en esta ocasión, con los toros de Los Encinos, con el que conseguí mi primera puerta grande en la México, y que esta gran ganadería forme parte del cartel, a los tres toreros nos hace mucha ilusión”, indicó el diestro.

El diestro mostró su entusiasmo por estar en Monterrey luego de la comparecencia en Madrid, donde recuerda que aquella tarde: “Fue una corrida con mucha intensidad, todo el tiempo que estaba en la plaza, estaba disfrutando el momento… y aunque el toro era muy grande y muy peligroso, estaba consiente del riesgo, y tras seis años sin ir a Madrid, me sentía que iba con muchas ansias, muy contento de partir plaza en Las Ventas… y a pesar de las dificultades, no me impuse limites”, señaló.

Justamente la de Madrid fue la corrida 201 de su carrera, de las cuales, el 60 por ciento las ha toreado en México y el restante 40 por ciento en Europa y Sudamérica.

“A pesar del percance que tuve en Las Ventas, pude disfrutar la tarde de Madrid y más importante que cortar oreja, fue calar hondo en el animo de la afición, dejar huella y que el público perciba lo que uno trae por dentro” indicó el diestro.

“Ese percance fue muy doloroso, desafortunadamente ocurrió en el primer toro, y al momento del percance sí me sentí preocupado porque pensaba que era algo más grave, hasta llegar a la enfermería y que me hicieran una revisión los médicos de que no fuera algo que me impidiera seguir la lidia de mi segundo toro… y ese momento fue muy crítico para mí y el publico y la afición que estaba al pendiente de mí, se asustó bastante y yo no sabía lo que traía, sólo me daba cuenta del dolor impresionante que sentía en el pecho, por un momento pensé que me había atravesado”, agregó.

Como dato curioso, ese toro del percance, de los poco más de 400 toros que ha lidiado en su carrera, este ha sido el más pesado al dar 674 kilos en la báscula que además fue un ejemplar muy duro y con malas ideas.

“Lo pudimos lidiar de la mejor manera posible, con mucha dignidad y gracias a Dios el percance no fue tan grave como para impedirme lidiar al segundo de mi lote en el que pudimos hacer una faena intensa en la que por momentos pude escuchar el ‘olé’ hondo y sentido de Madrid, donde por mala suerte la espada se topó con una banderilla en mi primer intento al ejecutar la suerte suprema y a pesar de fallar luego del espadazo al perfilarme por segunda vez, el público pidió fuertemente la oreja que por obvias razones no fue concedida”, apuntó.

Ya recuperado físicamente del percance, el diestro se consideró listo para este viernes en la ‘Corrida de las luces’ porque: “Sentir el privilegio de torear en Monterrey en honor a la Virgen del Roble es muy emocionante para mí, volver expresarnos como somos, con un toreo más clásico que sé que el público verá mi evolución como torero, pues vengo dispuesto a la Monumental, como navaja de rasurar, porque me he estado preparando muy fuerte para mi reaparición ante el público regiomontano”, finalizó el diestro.

Los boletos para esta ‘Corrida de las luces’ se pueden conseguir a través de la plataforma de Superboletos.com y en los horarios acostumbrados en las taquillas de la plaza.

