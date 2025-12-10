Podcast
Escena

Ladrones del Louvre huyeron con 30 segundos de ventaja

Investigación del Senado revela fallas de seguridad que permitieron a ladrones del Louvre escapar con 30 segundos de ventaja; joyas siguen desaparecidas

  • 10
  • Diciembre
    2025

Los ladrones que robaron joyas del Museo del Louvre el 19 de octubre escaparon con apenas 30 segundos de ventaja, según reveló este miércoles una investigación del Senado francés.

Legisladores detallaron que fallas críticas en el sistema de seguridad facilitaron la huida a plena luz del día.

Cámaras y monitoreo insuficientes

El informe señala que solo una de las dos cámaras que vigilaban el punto de acceso estaba funcionando y que el personal de seguridad no contaba con suficientes pantallas para monitorear las imágenes en tiempo real.

AP25342594490464.jpg

La alarma tardó en activarse y, cuando finalmente sonó, la policía fue enviada al lugar equivocado.

Un punto débil ignorado

El jefe de la investigación, Noël Corbin, declaró ante el comité de cultura del Senado que “dando o quitando 30 segundos, los guardias o la policía podrían haberlos interceptado”.

El reporte también menciona equipo obsoleto, auditorías previas que ya advertían de vulnerabilidades y falta de coordinación entre el museo y sus autoridades supervisoras.

AP25332661141866.jpg

El balcón utilizado por los ladrones había sido identificado años atrás como una zona frágil, pero nunca fue reforzado.

Los senadores interrogarán la próxima semana a la directora del museo, Laurence des Cars, mientras crece la presión por esclarecer responsabilidades.

Aunque cuatro presuntos miembros del grupo han sido detenidos, las joyas, valoradas en unos 102 millones de dólares, siguen sin aparecer.


Comentarios

Etiquetas:
