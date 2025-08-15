Squashistas logran el noveno oro para México en Asunción

La dupla mexicana conformada por Mariana Narváez y Wally Ávila conquistó la novena medalla de oro para México en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, al vencer 2-0 (11-4 y 11-7) a los peruanos Luciana y Amaro Castillo en la final de dobles mixtos de squash.

El camino a la cima no fue sencillo, en cuartos de final superaron a los brasileños Laura Silva e Isaías Melo, y en semifinales dejaron fuera a los argentinos Paula Rivero y Segundo Portabeles.

¡Oro para México 🥇🇲🇽! Los seleccionados Wally Ávila y Mariana Narvaez conquistan #ASU2025 y logran el primer lugar en squash (dobles mixtos); derrotaron 2-0 (11-4 y 11-7) a la dupla peruana de Amaro Castillo y Luciana Castillo. ¡Felicidades! 👏👏👏 pic.twitter.com/1sFJFlEJVR — CONADE (@conadeoficial) August 14, 2025

La disciplina, que debutará en el programa olímpico de Los Ángeles 2028, también dio alegrías con la plata para Ana Karen Botello y Paola Franco en dobles femenil, y el bronce de Gilberto Aceves y Santiago Medina en dobles varonil.

La natación volvió a ser terreno fértil para México gracias a Celia Pulido, quien alcanzó su quinta presea de la justa con el bronce en el relevo 4x100 combinado femenil, junto a Mariana Ortega, María Méndez y Fernanda Elizondo.

En la rama varonil, el relevo conformado por Andrés Dupont, Nicolás Sobenes, Marco Pat y Humberto Nájera también se colgó el bronce.

“Logré medalla en cinco de mis siete pruebas. Me siento feliz… no hay un límite. Seguiré entrenando para las siguientes competencias rumbo a Los Ángeles 2028”, expresó Pulido, máxima medallista de la delegación.

La fiesta acuática continuó con el bronce de Isabella Chávez en 200 metros combinados individual y Santiago Gutiérrez en los mil 500 metros libres.

“Nos sentimos orgullosas de aportar a lo que México está construyendo en deportes acuáticos”, dijo Méndez.

En voleibol de sala, la selección femenil arrasó 3-0 (25-20, 25-12 y 25-16) ante Argentina, clasificando a la final contra Brasil.

Hasta el momento, México suma 45 medallas: 9 oros, 16 platas y 20 bronces, para colocarse en el quinto lugar del medallero.

Anahí Álvarez, oro mundial en duatlón

En otra hazaña internacional, Anahí Álvarez se coronó campeona de duatlón en los Juegos Mundiales de Chengdú, China, tras un cierre espectacular que dejó a la española María Varo Zubiri con la plata y a la belga Jeanne Dupont con el bronce.

En la misma justa, el kickboxer Héctor Solorio se llevó la plata en los -84 kg tras caer 5-4 ante el griego Dimitrios Economo.

México acumula en este evento siete preseas: tres oros, dos platas y dos bronces.

