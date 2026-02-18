Podcast
Nuevo León

'Calor en febrero es normal', asegura Conagua

La Conagua explicó que las temperaturas de este mes no superan el registro histórico, siendo en mismo mes de 2009 con 41 grados

  • 18
  • Febrero
    2026

Con temperaturas rosando los 40 grados Celsius esta semana, el final del invierno 2026 se ha presentado como caluroso; sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que las cifras están dentro de lo normal.

Mientras que el año pasado las temperaturas del 19 al 22 de febrero, las máximas no superaron los 15 grados, este jueves se estima que el calor ronde los 37 a 39 grados en la urbe regia.

En entrevista para El Horizonte, Dulce Cruz Torres, meteoróloga de la Conagua, explicó que las temperaturas que se han presentado durante este mes no superan el registro histórico, siendo que la más alta fue en 2009 con 41 grados Celsius.

mapas_febrero_19_699622f88c6a1.png

Asimismo, reiteró que este jueves será el día más caliente de este febrero, lo que responde a la presencia de un anticiclón en territorio mexicano, pero no se descarta que la entrada de un sistema frontal pueda disminuir las temperaturas en días posteriores.

“Las temperaturas que estamos teniendo ahorita en estos días de febrero son completamente normales, no tenemos, por así decirlo, una temperatura excepcional; la temperatura máxima extrema para un mes de febrero la tuvimos en el año 2009 con 41 grados Celsius".

mapas_febrero_20_699622f890118.png

“El día más cálido que esperamos es el día de mañana, con rango entre 37 a 39 grados, pero no es algo que se salga de lo que históricamente se ha presentado, o sea, son valores completamente normales para un mes de febrero”, detalló Cruz Torres.

La meteoróloga también indicó que, con la entrada de la primavera, los diferentes fenómenos naturales que convergerán en el noreste de México en marzo, abril y mayo traerán diversos comportamientos en el clima de la región.

mapas_febrero_21_699622f88e513.png

Cruz Torres destacó la generación de posibles tornados por la interacción de la entrada de aire frío que llegará del norte y el aire cálido y húmedo que entrará por el golfo.

“Ya como viene la primavera, lo importante de los siguientes sistemas frontales durante los meses de marzo, abril y mayo sería la presencia de quizá algunas tormentas que pueden estar acuñadas granizo, rachas fuertes de viento y, en su caso también, la presencia de algunos tornados; eso no lo descartamos".

mapas_febrero_22_699622f891c39.png

“Sería durante el mes de mayo, es donde se nos presentan estas condiciones favorables debido a este choque e intercambio de ya dos masas de aire con características diferentes, las de aire frío que vienen del norte y ya el aire cálido, húmedo que ingresa del Golfo”, añadió la meteoróloga.


