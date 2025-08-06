Suma Vancouver Whitecaps a Thomas Müller a su plantilla

Los Vancouver Whitecaps anunciaron la contratación de Thomas Müller, exdelantero del Bayern Múnich.

Müller, quien se consagró campeón con Alemania en el Mundial de 2014, se unirá a los Whitecaps por el resto de la temporada de la MLS tras abrirse una plaza en el plantel.

No se dieron a conocer los términos del acuerdo. El acuerdo incluye una opción de jugador franquicia para 2026.

“Whitecaps, hagamos historia”, Mueller en un video que publicó en las redes sociales.

Müller, de 35 años, acaba de completar una etapa de 17 años con el Bayern en la Bundesliga alemana, conquistando 13 títulos durante ese período.

Anotó 250 goles con el gigante bávaro en todas las competiciones, pero su contrato no fue renovado al final de la última temporada.

En el Mundial de Brasil 2014, Mueller anotó cinco goles.

