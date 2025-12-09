Messi hace historia: primer MVP consecutivo en la MLS

Lionel Messi volvió a dejar su huella en la Major League Soccer al convertirse en el primer futbolista en la historia de la liga en ganar el premio ‘Landon Donovan’ al Jugador Más Valioso en temporadas consecutivas.

La estrella de Inter Miami firmó un 2025 extraordinario con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos, cifras que lo llevaron también a obtener el Botín de Oro presentado por Audi.

Messi presented with the MLS MVP Award. First player to win it in back to back years. pic.twitter.com/svh5fitkIB — Clay Ferraro (@ClayWPLG) December 9, 2025

Récords de contribuciones y dominio absoluto

Las 48 contribuciones a gol del astro argentino representan la segunda mejor marca en la historia de la MLS, únicamente superada por las 49 de Carlos Vela en 2019.

Messi también estableció récords de la liga con al menos tres contribuciones en nueve partidos consecutivos y diez encuentros con múltiples goles en una sola temporada.

Además, es el primer jugador que registra más de 36 contribuciones en más de una campaña (2024 y 2025).

La temporada regular evidenció su dominio: Messi acumuló tres premios al Jugador del Mes y seis distinciones como Jugador de la Jornada, igualando marcas históricas y uniéndose a figuras como Vela y Wondolowski.

Campeón y MVP de la MLS Cup 2025

El Inter Miami coronó la campaña con su primer título de MLS Cup al vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps.

Messi fue determinante: asistió dos goles en la final y fue nombrado MVP del partido. Sus 15 contribuciones (6 goles y 9 asistencias) en los playoffs marcaron un nuevo récord de la liga.

El impacto desde su llegada a Inter Miami

Desde su debut en julio de 2023, Messi ha guiado al club a ganar la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 con récord de 74 puntos y ahora la MLS Cup 2025.

Recién renovado hasta 2028, Messi apunta a seguir ampliando su legado en el próximo Miami Freedom Park.

Premio que distingue la influencia individual

El galardón al MVP se entrega desde 1996 y reconoce al futbolista más valioso para su equipo.

Messi superó al ganador del premio a la Contratación del Año, Anders Dreyer, y a figuras como Denis Bouanga, Evander y Sam Surridge para llevarse el trofeo por segunda vez.

Aunque en ligas como MLB, NBA, NFL, NHL o WNBA existen múltiples campeones consecutivos, la MLS nunca había visto un bicampeón de MVP.

Messi rompe una barrera más en un deporte y una liga que ha elevado su perfil internacional desde su llegada.

Con este nuevo logro, Messi suma dos MVP de temporada, un Botín de Oro, una MLS Cup, dos selecciones al Equipo Ideal, cinco premios al Jugador del Mes y 12 a Jugador de la Jornada.

A sus 38 años, el argentino continúa expandiendo una carrera llena de récords y títulos sin precedentes.

