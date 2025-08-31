Cerrar X
Tadu Abate Deme conquista el maratón de la Ciudad de México

El ganador absoluto de la justa fue el etíope Tadu Abate Deme, quien logró un tiempo de 02:11:17, en el podio lo acompañaron Bernard Kipkorir y Edwin Kiptoo

Este domingo se celebró una de las mayores fiestas deportivas del país, el Maratón de la Ciudad de México, donde nuevamente el poderío africano se llevó los máximos laureles.

El ganador absoluto de la justa fue el etíope Tadu Abate Deme, quien logró un tiempo de 02:11:17, en el podio lo acompañaron Bernard Kipkorir y Edwin Kiptoo, ambos nacidos en Kenia.

 

Pero la medalla de primer lugar no fue el único premio de Abate Deme, pues se llevó la bolsa de $932,780 pesos; por su parte, Kipkorir se embolsó $373,112 pesos y Kiptoo la nada despreciable cifra de $186,556 pesos.

En la rama femenil la victoria fue para la etíope Bekelech Gudeta y la sorpresa fue la peruana Lizaida Thalía Valdivia, quien se llevó el segundo lugar de la competencia y el podio lo completó la keniana/bareiní Ruth Jebet.

 

Finalmente, en la categoría de silla de ruedas el ganador fue el mexicano José Alan Frías y en el podio lo acompañaron Marco Antonio Caballero y Gonzalo Valdovinos Gonza. Cabe mencionar que esta categoría se vio envuelta en polémica, porque algunos atletas sufrieron accidentes luego de caer en baches que había a lo largo del recorrido.

ESTA FUE LA RUTA DEL MARATÓN DE LA CDMX

La desafiante ruta de 42 kilómetros y 195 metros comenzó en frente al Estadio Olímpico Universitario, y recorrió 10 kilómetros por la avenida Insurgentes, posteriormente hubo un breve paso por la colonia Condesa para tomar rumbo al Bosque de Chapultepec y la colonia Polanco. 

Finalmente se recorrió parte del centro de la ciudad y finalmente concluyó frente al Palacio de Gobierno.


