'Tenistas sin temor al calor de Monterrey': Diana Shnaider

Todo estaba listo en el lugar pactado para la entrevista con Diana Shnaider, y de pronto, la medallista olímpica en París 2024 apareció, su rostro refleja el esfuerzo que minutos antes realizó al entrenar en la cancha 1 del complejo tenístico al sur de la ciudad, y no es para menos, el calor era sofocante.

Pese a lo anterior, la rusa se muestra tranquila, y con seguridad responde, "Somos tenistas, tenemos que adaptarnos a todas las diferentes condiciones, el clima, lo que sea, así que no creo que tenga un gran impacto (el calor) contra nosotras, porque estamos acostumbradas a adaptarnos a lo que sea, y eso es lo que hace al tenis algo único”.

La charla prosigue, el rostro rubio de la jugadora luce algo irritado por la exposición al sol, pero ella es amable, “Sí creo que será divertido, claro que será algo pesado para nosotras por el calor, pero todo es posible, así que saldremos a la pista y demostrar de lo que somos capaces incluso en duras condiciones".

Diana cuenta con apenas 21 años, sabe que tiene una carrera aún larga, tal vez por ello no lanza declaraciones exageradas en cuanto a las expectativas de su rendimiento en el Abierto de Monterrey, "Estoy muy emocionada por jugar este torneo, no quiero ponerme presión con mis expectativas, pero voy a tratar de dar lo mejor al jugar, y mostrar un buen nivel de tenis, llegar lo más lejos posible, si bien la siguiente semana es el U.S Open haré lo mejor para competir aquí."

Sobre el cuadro de competidoras, consideró son de gran nivel, lo que garantiza un buen espectáculo del deporte blanco, “Es muy impredecible el cuadro principal, no tengo idea ahorita porque sale hasta el sábado, pero vienen tenistas de muy buen nivel y sabemos que no hay partidos fáciles”.

Dentro de los Grand Slam en los que ha participado, Diana consiguió su mejor resultado en Estados Unidos al quedarse en cuarta ronda en singles, mientras que en dobles ya llegó a par de semifinales, pero ella no ve lejos salir vencedora en uno de los cuatro torneos grandes, “Es muy difícil decir, todo depende de las condiciones de una jugadora, depende de muchas cosas, hay muchas cosas que quiero mejorar, que quiero aprender, pero nuevamente no me quiero presionar mucho, no lo veo muy lejos.

Para finalizar, Shnaider envió un mensaje a la afición de Monterrey, para que asista a este torneo que es categoría WTA 500, “Estoy muy emocionada, espero que puedan venir, que den amor y que disfruten mucho del tenis, y nuevamente estoy muy emocionada de venir aquí”.

