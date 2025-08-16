Tigres arrastra una mala racha contra el América

Tigres tendrá una nueva prueba de fuego este sábado, pues se medirá ante el América en la cancha del Estadio Universitario, cuadro contra el que arrastra una racha muy complicada durante los últimos torneos.

Durante los últimos seis años, los felinos apenas lograron ganarle apenas dos partidos a las "Águilas", que han tenido problemas para mostrar su mejor versión en lo que va de este semestre.

En este periodo de tiempo ambas escuadras se han enfrentado a 16 ocasiones, de las cuales fueron 12 victorias para los capitalinos, dos empates más y dos victorias para los felinos.

🤜🏼💥🤛🏼 Frente a Frente | Será el duelo 71 en Torneos Cortos entre Tigres y América.@HEB_mexico pic.twitter.com/nAreIOX6h5 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 16, 2025

Los encuentros han sido en Liga, Liguilla y hasta una Supercopa MX; de los encuentros más llamativos fueron los Cuartos de Final del Apertura 2019, donde los azulcremas ganaron 4-2 en el "Volcán".

De igual manera, se enfrentaron en la Final del Apertura 2023, donde América ganó por global de 4-1, con victoria 3-0 en el partido de Vuelta. Además, la llamada Supercopa MX las "Águilas se llevaron otro título por 2-1.

Pese a esto, no todo es malo, pues los felinos tienen tres encuentros sin perder en casa contra los capitalinos.

