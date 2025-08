Tigres derrota a San Diego y tiene un pie en la siguiente ronda

En un encuentro en el que no fue arrollador, pero sí muy efectivo e inteligente, Tigres derrotó por 2-1 al San Diego FC en la segunda fecha de la Leagues Cup, con lo que tiene casi asegurado su pase a la siguiente ronda gracias al doblete de Ángel Correa.

El equipo de Guido Pizarro supo plantear perfectamente el compromiso, pues decidió esperar un poco al cuadro de la MLS que estaba necesitado de sacar un buen resultado, por lo que fue el frente y dejó espacios que los felinos supieron aprovechar.

¡El terror de los porteros! 🐯⚽️ Ángel Correa scores his third goal of the tournament! Aprovechó el rebote, se dio el lujo de quitarse al portero y a cobrar para @TigresOficial #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/kEgZrrDdWh

Aunque en el inicio del primer tiempo el San Diego fue un poco más propositivo, el cuadro regio entendió la forma de presionar, pues luego de un tiro flojo de Juan Brunetta que el portero no supo contener, Correa llegó a robarle el balón casi de las manos y marcó el 1-0 al minuto 30.

Sabiéndose eliminado de la justa, los californianos fueron un poco más al frente y lograron el empate en el complemento gracias a un gol de Tomás Ángel, que de manera fortuita alcanzó a rematar un balón que le cayó luego de muchísimos rebotes en el área.

¡Llegó el empate para @sandiegofc! 🔥⚽️ Tomás Ángel's shot deflects off the defense and finds its way into the goal!#LeaguesCup2025 pic.twitter.com/ZyNuykLaFu