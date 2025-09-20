Tigres empata 1-1 con Pumas, tercer igualada de forma consecutiva

Esta noche nuevamente Tigres empata por tercera vez de forma consecutiva, por fin anotó gol e iguala 1-1 contra Pumas. Un duelo en el que los de la UNAM dominó la mayor parte del cotejo y que, como ya se está haciendo costumbre, Nahuel Guzmán y Ángel Correa fueron diferencia.

A la escuadra de Guido Pizarro no se le da el triunfo en el Apertura 2025 desde el 30 de agosto, cuando vencieron por la mínima diferencia al Santos Laguna a domicilio.

NUEVAMENTE NAHUEL GUZMÁN ES FACTOR

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX y de hacer sonar su silbato el Juez Central capitalino Óscar Mejía García, se inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos de Efraín Juárez Valdéz, siendo la localía quienes con toque de primera intención buscaron ofender la meta defendida por el argentino Nahuel Guzmán Palomeque..

Se percibía un juego ríspido entre ambos conjuntos universitarios, que se convirtió en una constante con el correr de los minutos. Fue entonces, a los 8’ de tiempo corrido, cuando Aaron Ramsey remata con la pierna derecha desde el centro del área sin peligro para el marco de los de la U de Nuevo León.

Tuvieron que pasar diez minutos para que nuevamente los del Pedregal, por conducto de Rubén Duarte, remataran de testa un pase enviado por el galés Aaron Ramsey. En una jugada posterior, el defensor Juan Sánchez Purata cometió una mano en el área y el silbante, tras consultar el VAR, decretó la pena máxima. El cobro lo realizó Aaron Ramsey de derecha y pasó ligeramente desviado del madero izquierdo del marco encomendado al ‘Patón’ Guzmán.

Corría el minuto 31’ cuando una asistencia de Pedro Vite es conectado por Jorge Ruvalcaba de derecha, que pasa por el lado derecho de la portería enemiga. Y dos minutos después de un contragolpe, nuevamente el europeo Ramsey conecta de pierna derecha desde más de 30 metros de distancia de la portería felina y la de gajos se fue muy por encima de la portería.

El cronómetro indicaba los 45' minutos y el nazareno Mejía García decretó siete minutos de alargue en la batalla, cuando corría el 45+5, Ángel Correa recibe una asistencia de Diego Lainez que remata de pierna derecha y que el cancerbero costarricense Keilor Navas contiene recostándose junto a su poste derecho. Al cumplirse el agregado, se decretó el final de la primera mitad y en la pantalla del Olímpico Universitario.

Y TAMBIÉN ÁNGEL CORREA, SIENDO EL ARTÍFICE.

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, tanto Pumas como Tigres no efectuaron modificaciones en el rectángulo verde, saliendo con la misma oncena inicial y la determinación de mejorar el espectáculo; ya que la primera parte se desarrolló de manera muy accidentada y ríspida.

La pantalla del campo del Pedregal marcaba los 54’ de acción cuando un contraataque entre ‘Angelito’ Correa y Ozziel Herrera, éste último remata de pierna derecha y el esférico pasa muy cerca del palo izquierdo del marco defendido por el centroamericano Navas.

El ‘Conde’ Pizarro realizó un par de modificaciones en su oncena inicial, mandando al terreno de juego a Sebastián Córdova y Nicolás Ibáñez, en la búsqueda de romper el empate ‘a roscas’. Pero, a los 63’ de tiempo corrido los de la UNAM tuvo tres llegadas de peligro en la meta de la UANL que no pasó a mayores.

El cronómetro decía que se jugaba el minuto 75’ cuando Álvaro Angulo con un centro al área conecta de cabeza Alan Medina y el obús pasa muy cerca del palo izquierdo. Tanto fue ‘el cántaro al agua’ cuando a los 86’ José Juan Macías conecta con la izquierda un pase de Adalberto Carrasquilla y el balón se incrusta en la portería de Nahuel Guzmán para el 1-0 parcial.

El empate de 1-1 llegó de manera dramática por parte de ‘Angelito’ Correa, quien, tras el cobro de la pena máxima por parte de Nicolás Ibáñez que es fallado, la prende con la izquierda desde el centro del área a ras de pasto y que coloca junto al palo izquierdo, lejos del alcance del cancerbero costarricense.

El reloj marcaba los 90' minutos y el nazareno Óscar Mejía García consideró añadir siete minutos más de reposición en el encuentro. Tigres lo intentó en distintos momentos incrustar el balón en la meta ‘unamita’, pero el esférico no se incrustaba en el marco de Navas.

Ya terminado el tiempo añadido, se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central.

El próximo miércoles 24 de septiembre, en partido correspondiente a la jornada 10, el cuadro de la UANL se enfrentará al Atlas en el Estadio Universitario, la batalla está programada para las 19:00 horas.

