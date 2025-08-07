Cerrar X
Deportes

Tigres enfrentará en cuartos al Inter de Messi en la Leagues Cup

Los duelos de esta instancia están programados para el 19 y 20 de agosto, pero aún no se ha definido ni el horario ni el día en el cual jugarán los equipos

  • 07
  • Agosto
    2025

Este jueves se definió al rival de Tigres para los cuartos de final de la Leagues Cup, y será nada más y nada menos que el equipo del campeón del mundo Lionel Messi, el Inter de Miami.

Esta serie se da como resultado del empate a 1-1 en tiempo regular y su posterior derrota en penales 5-3 entre los Bravos de Juárez y el New York Red Bull, y, aunque llegaron a las seis unidades y una mejor diferencia que Puebla, los de la frontera quedaron eliminados.

Con este resultado, los dirigidos por Guido Pizarro terminaron ubicados en la tercera posición del grupo de la Liga MX, mientras que los comandados por Javier Mascherano fueron segundos en el grupo de la MLS.

Los duelos de los cuartos de final de la Leagues Cup están programados para el 19 y 20 de agosto, pero aún no se ha definido ni el horario ni el día en el cual jugarán los equipos.

Acorde al reglamento del torneo, el duelo será en la casa del Inter de Miami, pues los de Florida terminaron entre los mejores tres de su liga (Nivel 1), mientras que Tigres terminó en la cuarta posición (Nivel 2).

En el historial entre ambos clubes, Tigres salió victorioso en el único encuentro que han disputado con las "Garzas", pues en 2024 vencieron 2-1 al Inter Miami en la fase de grupos.

En dicho partido no estuvo presente Lionel Messi debido a una lesión.


