Tigres Femenil vence a Tijuana y firma su quinta victoria al hilo

Tigres Femenil rugió con fuerza en el Volcán y firmó su quinta victoria consecutiva en el Apertura 2025, al vencer 2-0 a Xolos Femenil en una noche especial por el regreso de dos figuras: la sudafricana Thembi Kgatlana y la brasileña Jheniffer Cordinali, quien volvió con gol para sellar el triunfo.

Las Amazonas salieron a devorar desde el silbatazo inicial y al minuto 9 ya habían hecho estallar el Universitario. Jacqueline Ovalle, con un control de seda y un amague letal, filtró para María Sánchez.

La “Bombi” no perdonó y con un zurdazo fulminante batió a Alexa Madueño. Fue su cuarto gol del torneo y una muestra más de su dulce momento.

Ovalle siguió encendida: primero sirvió a Diana Ordóñez, cuyo remate explotó en el travesaño, y después habilitó a Jenni Hermoso, pero Madueño le negó el tanto con una gran atajada. La primera parte se fue con dominio absoluto felino, aunque sin ampliar la ventaja.

En el complemento, Xolos aprovechó un error en la salida de Aliyah Farmer para probar a Cecilia Santiago, quien resolvió con calma. Las fronterizas encontraron espacios y comenzaron a inquietar a las Amazonas.

Pedro Martínez Losa movió sus piezas al 65’, desatando la ovación del Volcán con el ingreso de Kgatlana, Cordinali y Ferral. La sudafricana no tardó en encender las gradas con su velocidad y picardía.

La sentencia llegó al 85’. Cordinali inició la acción con un pase al vértice para Ovalle, quien amagó, levantó la cabeza y sirvió al corazón del área. La brasileña apareció con potencia para empujarla a las redes: primer gol en el Apertura 2025, premio a su paciencia tras la lesión.

En el agregado, Kader Hancar vio la roja por una agresión sobre Ferral, y Tigres estuvo a punto del tercero con un disparo de Hermoso que Madueño sacó sobre la línea.

Cinco victorias seguidas, regreso de figuras y un Volcán encendido: las Amazonas rugen más fuerte que nunca en el Apertura 2025.

Comentarios