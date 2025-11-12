Cerrar X
Tigres firmó su tercer mejor semestre en torneos cortos

Con 36 puntos, este fue uno de los mejores torneos en la historia del club, aunque hay que apuntar que en los dos mejores se jugaron más partidos que este

Sin tener los mismos reflectores que en ocasiones anteriores, Tigres tuvo una de las mejores campañas de su historia este Apertura 2025, al menos durante la Fase Regular.

El conjunto felino cosechó 36 puntos, apenas uno menos que Toluca, que terminó líder. Pero eso no es todo, porque este es el tercer mayor puntaje del club desde que se juegan los torneos cortos.

Un punto a destacar es que en el torneo Invierno 2001 también hizo 36 unidades, sin embargo, se jugaban 18 jornadas, una más que ahora y también tuvo más derrotas (4), mientras que ahora solo tuvo una.

Con esto en mente, ahora sí repasemos los otros dos torneos que fueron mejores. Comenzamos con el Clausura 2019, en el cual los entonces comandados por el "Tuca" Ferreti hicieron 37 puntos, además, se coronaron campeones frente al León.

Finalmente, en el Apertura 2003, los dirigidos por Nery Pumpido hicieron 38 unidades, el mayor registro en la historia del club, aunque hay que precisar que en ese momento eran 19 jornadas, dos más que ahora.

Los auriazules arrasaron en la Liga y eliminaron a rivales top en la Liguilla, Cruz Azul en Cuartos y Toluca en Semifinales, sin embargo, en la Final se toparon con Pachuca, que ganó 4-2 el global y alzó el título en el Estadio Universitario.

Para este ya histórico Apertura 2025 la cosa pinta bien para los felinos, pues fueron el cuadro con menos derrotas en el torneo, la mejor defensa y el mejor local junto con Toluca y Cruz Azul.


