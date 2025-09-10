Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_10_at_12_41_45_AM_b95f042297
Deportes

Tigres jugará cinco partidos… ¡Durante 16 días!

A partir de este sábado y hasta el domingo 28 de septiembre, los de la UANL disputarán media decena de encuentros de la Liga MX, todos ellos de fase regular

  • 10
  • Septiembre
    2025

Ojalá que Tigres haya ‘descansado’ en el receso de la Fecha FIFA, porque a partir de este sábado inicia una intensa carga de partidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, al grado que disputará cinco encuentros durante 16 días.

Del sábado 13 al domingo 28 de este mes de septiembre, los de la UANL jugarán los encuentros de las jornadas 8, 9, 10 y 11, además del cotejo reprogramado ante Chivas, que corresponde a la Fecha 1, el mismo que se pospuso porque la cancha del Estadio Akron, sede del desafío, estaba siendo remodelada para el Mundial de futbol FIFA de 2026.

En estas cinco batallas, en las que estarán 15 puntos en disputa, los dirigidos por Guido Pizarro se medirán a León, Chivas, Pumas, Atlas y Querétaro, con el reto de seguir en la parte alta de la Tabla General, en la que en este momento ocupan el sitio cuatro con 13 unidades.

Tres de estos compromisos serán como visitantes, y solamente dos en El Volcán.

Entérate

A continuación, los cinco juegos que disputará Tigres a partir de este sábado y en un lapso de 16 días, durante este mes de septiembre:

Apertura 2025

Jornada 8: Tigres vs. León, Estadio Universitario… Sábado 13
Jornada 1*: Chivas vs. Tigres, Estadio Akron… Miércoles 17
Jornada 9: Pumas VsvsTigres, Estadio Olímpico Universitario… Sábado 20
Jornada 10: Tigres VsvsAtlas, Estadio Universitario… Miércoles 24
Jornada 11: Querétaro VsvsTigres, Estadio Corregidora… Domingo 28    

*Partido reprogramado (se debió haber jugado el pasado sábado 12 de julio de este año, en Zapopan, Jalisco).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25253135448259_4b110bcb23
Santi Giménez le da el empate a México 2-2 ante Corea del Sur
EH_FOTO_VERTICAL_57_4b77f72d2d
Tigres Femenil golea 4-0 a Rayadas, se coloca como líder general
Whats_App_Image_2025_09_07_at_6_05_52_PM_1f362c7c87
Tigres femenil ha perdido dos clásicos ante Rayadas en cinco años
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T173126_865_d0aa8a9b7d
Selena Gomez revela artritis derivada del lupus
bf890f13_52c7_4f2c_bdbd_92bf1f14d8ed_64a849cfea
Conoce De la Garza nuevas áreas del Instituto Nuevo Amanecer
deportes_roberto_kelly_7302f91794
Sultanes anuncia la salida de Roberto Kelly después de seis años
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×