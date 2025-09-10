Tigres jugará cinco partidos… ¡Durante 16 días!

Ojalá que Tigres haya ‘descansado’ en el receso de la Fecha FIFA, porque a partir de este sábado inicia una intensa carga de partidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, al grado que disputará cinco encuentros durante 16 días.

Del sábado 13 al domingo 28 de este mes de septiembre, los de la UANL jugarán los encuentros de las jornadas 8, 9, 10 y 11, además del cotejo reprogramado ante Chivas, que corresponde a la Fecha 1, el mismo que se pospuso porque la cancha del Estadio Akron, sede del desafío, estaba siendo remodelada para el Mundial de futbol FIFA de 2026.

En estas cinco batallas, en las que estarán 15 puntos en disputa, los dirigidos por Guido Pizarro se medirán a León, Chivas, Pumas, Atlas y Querétaro, con el reto de seguir en la parte alta de la Tabla General, en la que en este momento ocupan el sitio cuatro con 13 unidades.

Tres de estos compromisos serán como visitantes, y solamente dos en El Volcán.

Entérate

A continuación, los cinco juegos que disputará Tigres a partir de este sábado y en un lapso de 16 días, durante este mes de septiembre:

Apertura 2025

Jornada 8: Tigres vs. León, Estadio Universitario… Sábado 13

Jornada 1*: Chivas vs. Tigres, Estadio Akron… Miércoles 17

Jornada 9: Pumas VsvsTigres, Estadio Olímpico Universitario… Sábado 20

Jornada 10: Tigres VsvsAtlas, Estadio Universitario… Miércoles 24

Jornada 11: Querétaro VsvsTigres, Estadio Corregidora… Domingo 28

*Partido reprogramado (se debió haber jugado el pasado sábado 12 de julio de este año, en Zapopan, Jalisco).

Comentarios