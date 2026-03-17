Se han aplicado 13.3 millones de vacunas contra sarampión: Salud

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark informó que la campaña nacional contra el sarampión ha permitido aplicar 13.3 millones de vacunas en poco más de cinco semanas, lo que ya se refleja en una disminución en la propagación del virus en el país.

Durante el informe presentado este martes, el funcionario destacó que la estrategia de inmunización ha sido clave para contener el brote.

“Gracias a este esfuerzo, hoy ya vemos una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus del sarampión”, aseguró.

Nuevo León destaca en vacunación contra sarampión con 785 mil dosis

Nuevo León se posiciona entre las entidades con mayor número de dosis aplicadas, al registrar 785 mil 684 vacunas entre el 12 de febrero y el 16 de marzo.

De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Salud, el estado se ubica dentro del grupo con mayor cobertura, solo por debajo de entidades como el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

Por otra parte, el punto más alto de contagios se registró entre el 21 y el 24 de febrero, periodo en el que se concentró el mayor número de casos.

Desde entonces, la tendencia ha comenzado a descender.

“Hoy ya tenemos una reducción de casos activos de manera importante, de casi 30 por ciento menos que lo que llegamos a tener hace tres o cuatro semanas”, explicó Clark.

Vacunación masiva supera metas iniciales

El subsecretario detalló que, tras el llamado a vacunarse, millones de personas han acudido a centros de salud, módulos temporales y espacios públicos en todo el país.

En condiciones normales, México aplica alrededor de cuatro millones de vacunas al año, pero en esta campaña se ha logrado triplicar esa cifra en apenas semanas.

“En cinco semanas hemos aplicado lo que normalmente se aplicaría en tres años sin brote”, subrayó.

El objetivo de la estrategia es alcanzar 25 millones de dosis, con un promedio semanal de 2.5 millones de vacunas.

Estados con mayor atención

Aunque la tendencia nacional es a la baja, el gobierno identificó cuatro entidades donde aún es necesario reforzar la vacunación:

Durango

Sonora

Puebla

Quintana Roo

En estas regiones, la reducción de contagios no ha sido tan marcada, por lo que se intensificarán las acciones.

Por su parte, el gobierno federal informó que hay cerca de 20 mil puntos de vacunación en todo el país, incluyendo unidades del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y servicios estatales de salud.

Las autoridades recordaron que cualquier persona puede acudir sin importar su afiliación médica.

“No hay que bajar la guardia; la tendencia es positiva, pero debemos seguir vacunándonos”, concluyó Clark.

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