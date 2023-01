Todo un reto para Rayados: 'enfriar' la mala racha

Monterrey visita este viernes a Puebla, donde tiene seis años seguidos sin ganar; en tornes cortos, Monterrey sólo ha ganado cuatro duelos en la Angelópolis.

“¡Qué chula es Puebla!”, reza la estrofa de la canción del autor Rafael Hernández, pero para Rayados la Angelópolis ‘no es tan linda’, ya que sufre para vencer a los Camoteros en el Estadio Cuauhtémoc.



Monterrey visita este viernes a los de la Franja, a partir de las 19:05 horas, en duelo de la Fecha 4 de la fase regular del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.



La Pandilla liga seis años sin vencer de visita a los poblanos; no conforme con ello, el equipo regio apenas tiene cuatro victorias en Puebla en la era de los torneos cortos.



La reciente victoria de los de la Sultana del Norte en dicho escenario fue por 3-2 en la Jornada 1 de la fase regular del Torneo Clausura 2017, el domingo 8 de enero de 2017.





“NO PAREN, SIGAN, SIGAN…”



Rayados y Tigres tienen como reto ‘no enfriar’ la buena racha que viven en la fase regular del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.



Monterrey, con dos victorias consecutivas, visita este viernes al Puebla a las 19:05 horas en el Estadio Cuauhtémoc, en duelo de la Fecha 4, en juego que transmite Azteca 7.



Los felinos, que no conocen la derrota en este certamen (dos juegos ganados y un empate), reciben mañana sábado al Atlético de San Luis en el Estadio Universitario a las 19:05 horas.



En conjunto, La Pandilla y los de la UANL han disputado seis encuentros en esta campaña, con saldo de cuatro triunfos, un empate y un tropiezo, con 14 goles a favor y seis en contra, para una diferencia de goles positiva de +8 y 13 puntos, con una efectividad del 72.2 por ciento, que es resultado de la división de los puntos ganados entre los puntos disputados.





FICHAS



Futbol soccer



Liga MX



Torneo Clausura 2023



Fase regular - Fecha 4



Puebla Vs. Rayados



Estadio Cuauhtémoc



Hoy - 19:05 horas



Azteca 7





Tigres Vs. San Luis



Estadio Universitario



Mañana - 19:05 horas



VIX+





CAMOTE ‘AMARGO’



Estos son los números que arrojan los duelos Puebla Vs. Rayados en el Estadio Cuauhtémoc, en torneos cortos:



Juegos jugados: 27



Triunfos de Puebla: 12



Triunfos de Rayados: 4



Empates: 11



Derrotas de Puebla: 4



Derrotas de Rayados: 12



Goles de Puebla: 43



Goles de Rayados: 29



Diferencia de goles de Puebla: +14



Diferencia de goles de Rayados: -14