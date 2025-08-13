Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2_cf1ea1e8ae
Deportes

Travis Kelce admite que actuar lo llevó a su peor momento

Travis Kelce ha reconocido que su incursión en la actuación, afectó negativamente su rendimiento en la NFL durante la temporada pasada

  • 13
  • Agosto
    2025

Travis Kelce ha reconocido que su incursión en la actuación, especialmente en proyectos como la serie Grotesquerie de FX y el programa Are You Smarter Than a Celebrity?, afectó negativamente su rendimiento en la NFL durante la temporada pasada.

“Creo que me desvié un poco porque me concentré más en intentar consolidarme como actor. Surgieron oportunidades que me entusiasmaron al aventurarme en este nuevo mundo de la actuación y el entretenimiento; quedé a deber estos dos últimos años”, afirmó el campeón en los Super Bowl LIV, LVII y LVIII.

En una entrevista con GQ, Kelce admitió que su enfoque en establecerse como actor y entretenedor lo llevó a descuidar su desempeño en el campo, resultando en las peores estadísticas de su carrera: 823 yardas recibidas y solo 3 touchdowns, además de un pobre desempeño en el Super Bowl LIX, donde los Chiefs perdieron 40-22 ante los Eagles, con Kelce registrando solo 4 recepciones para 39 yardas.

“Ganar otro Super Bowl es mi único objetivo. Es lo único que pienso en todos los aspectos. Simplemente, tengo una motivación renovada para presentarme este año y dar todo por mis compañeros y mi equipo”, señaló el 10 veces Pro Bowl.

A pesar de esto, no se arrepiente de sus proyectos actorales, pero expresó una renovada motivación para enfocarse en ganar otro Super Bowl en la temporada 2025, trabajando intensamente en su preparación física.

Entre algunos récords para un ala cerrada que posee Travis Kelce destacan el de más anotaciones en un año, con 20; siete temporadas con más de mil yardas por recepción; 38 juegos con más de 100 yardas recibidas, entre otros.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

karol_g_brasil_a0916d0ebd
Anuncia NFL show de Karol G en YouTube desde Brasil
Whats_App_Image_2025_08_13_at_7_32_33_PM_bd51831d7f
Tarjeta Regia arranca en agosto, Regio Ruta se amplía al poniente
Whats_App_Image_2025_08_13_at_12_14_11_AM_1_7ff8cda514
Rodgers enfrenta su primer reto en Pittsburgh... ¡y es su casco!
publicidad

Últimas Noticias

Corte_surcoreana_rechaza_demanda_de_copyright_por_Baby_Shark_75b4142e96
Corte surcoreana rechaza demanda de copyright por 'Baby Shark'
AP_25226333176146_e353b18a83
Putin elogia esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto
mexico_turismo_15df170121
México supera 47 millones de visitantes en 2025: Sectur
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×