Travis Kelce admite que actuar lo llevó a su peor momento

Travis Kelce ha reconocido que su incursión en la actuación, especialmente en proyectos como la serie Grotesquerie de FX y el programa Are You Smarter Than a Celebrity?, afectó negativamente su rendimiento en la NFL durante la temporada pasada.

“Creo que me desvié un poco porque me concentré más en intentar consolidarme como actor. Surgieron oportunidades que me entusiasmaron al aventurarme en este nuevo mundo de la actuación y el entretenimiento; quedé a deber estos dos últimos años”, afirmó el campeón en los Super Bowl LIV, LVII y LVIII.

En una entrevista con GQ, Kelce admitió que su enfoque en establecerse como actor y entretenedor lo llevó a descuidar su desempeño en el campo, resultando en las peores estadísticas de su carrera: 823 yardas recibidas y solo 3 touchdowns, además de un pobre desempeño en el Super Bowl LIX, donde los Chiefs perdieron 40-22 ante los Eagles, con Kelce registrando solo 4 recepciones para 39 yardas.

“Ganar otro Super Bowl es mi único objetivo. Es lo único que pienso en todos los aspectos. Simplemente, tengo una motivación renovada para presentarme este año y dar todo por mis compañeros y mi equipo”, señaló el 10 veces Pro Bowl.

A pesar de esto, no se arrepiente de sus proyectos actorales, pero expresó una renovada motivación para enfocarse en ganar otro Super Bowl en la temporada 2025, trabajando intensamente en su preparación física.

Entre algunos récords para un ala cerrada que posee Travis Kelce destacan el de más anotaciones en un año, con 20; siete temporadas con más de mil yardas por recepción; 38 juegos con más de 100 yardas recibidas, entre otros.

