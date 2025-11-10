Triunfa en Monterrey Andy Cartagena, rejoneador español

Con el corte de dos merecidas orejas de “Búfalo”, cuarto toro de la tarde de la ganadería La Concepción, el diestro de a caballo Andy Cartagena se alzó como el triunfador absoluto de la corrida de toros celebrada la tarde de este domingo en la Monumental Monterrey, que registró una ocupación de la mitad de su aforo.

Con su primero, el diestro ibérico derrochó voluntad ante un toro con mucha pujanza que ofreció buen juego durante la lidia y emoción en sus embestidas que fueron aprovechadas por Cartagena, quien se dejó ver lucidor y certero en las suertes, pero sin poder redondear, por lo que todo quedó en aplausos.

Por su parte, Juan Fernando demostró voluntad al recibir de hinojos al segundo de la tarde y primero de su lote de nombre Paulo, al que toreó aseadamente a la verónica. Con la muleta, el espada rubricó sus intenciones de ir por el triunfo hilvanando una faena emocionante con muletazos de gran manufactura y profundidad por ambos lados que no pudieron ser enaltecidas con el acero, escuchando dos avisos. En su segundo, ante un buen toro, el diestro hizo lo que pudo con la muleta, pero sin terminar de conectar con los tendidos. Despacha de certera estocada; sin embargo, no fue premiado por la autoridad, pero sí por el público que le aplaudió al dar la vuelta al ruedo.

El tercer espada del cartel, Cayetano Delgado, quien entró de última hora en sustitución de Sergio Garza, dejó ver los avances de su concepto del toreo, ejerciendo el oficio con muletazos de gran profundidad ante su primero, un toro de embestidas ásperas y complicadas que apenas dejó estar al diestro. Tras varios intentos, escucha un aviso y leves palmas. Con su segundo y cierra plaza, se mostró voluntarioso y tesonero en su quehacer ante un ejemplar que fue fuertemente disminuido en la suerte de varas y pudiendo ofrecer muy escaso recorrido en sus embestidas. A pesar de ello, el diestro se lució mostrando voluntad, pero poca puntería con el acero, escuchando dos avisos.

Para el próximo domingo, la empresa de la Monumental Monterrey anuncia la reaparición de Octavio García El Payo, el peruano Andrés Roca Rey y el lagunero Arturo Gilio, quienes despacharán un encierro de la ganadería de El Junco. Los boletos para esta corrida se encuentran disponibles en la plataforma de Superboletos.com y en las taquillas de la plaza.

Comentarios