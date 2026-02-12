Podcast
Deportes

Acumula futbolista Thomas Partey siete cargos de violación

Ahora el jugador se encuentra acusado de siete cargos de violación por parte de tres mujeres y de una por agresión sexual, por una más

Thomas Partey, futbolista perteneciente al Villarreal fue acusado este miércoles, de dos nuevos cargos de violación, en Inglaterra. 

Con estas nuevas acusaciones, se suman a los cinco cargos de abuso sexual y uno de agresión sexual, los cuales fueron estipulados desde el mes de julio del 2025.

Estos nuevos cargos corresponden a una nueva víctima que denunció los hechos el pasado mes de agosto, según EFE.

Comparecerá el próximo 14 de marzo

Ahora el jugador se encuentra acusado de siete cargos de violación por parte de tres mujeres y de una por agresión sexual, por una más.

El jugador se declaró no culpable de los primeros cargos en una vista que tuvo lugar en Londres en septiembre y quedó en libertad bajo fianza a la espera de los siguientes pasos en el proceso.

Cuando Partey fichó por el Villarreal lo hizo en condición de agente libre y siendo ya conocidas estas acusaciones. El futbolista acabó contrato con el Arsenal y las acusaciones salieron a la luz cuatro días después

