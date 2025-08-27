Cerrar X
US Open multa a Medvedev con $42,500 por conducta antideportiva

El tenista ruso fue sancionado por insultos y romper su raqueta tras perder ante Benjamin Bonzi durante la primera ronda

  • 27
  • Agosto
    2025

El US Open multó este miércoles al tenista ruso Daniil Medvedev con $42,500 por su comportamiento después de su derrota en la primera ronda.

El árbitro principal actual del US Open, Jake Garner sancionó al ruso con $30,000 dólares por conducta antideportiva y otros $12,500 por estrellar su raqueta y romperla.

Medvedev rompió su raqueta al término del encuentro, cuando la azotó repetidamente contra su silla en la línea lateral, rompiéndola en pedazos.

El tenista ruso, quien alguna vez fue el primero del ranking y quien ganó el campeonato en Flushing Meadows en 2021, se enfureció el domingo cuando el juez de silla Greg Allensworth decidió permitir que su oponente Benjamin Bonzi realizara otro primer servicio después de que un fotógrafo se movió en la cancha cuando tenía prohibido hacerlo.

Bonzi estaba a un punto de ganar, con una ventaja de 5-4 en el tercer set, cuando el fotógrafo, cuya acreditación fue posteriormente revocada, comenzó a caminar por el lado de la cancha en el estadio Louis Armstrong justo después de una falta.

Allensworth le dijo al fotógrafo que saliera de la cancha. Luego anunció que Bonzi tendría otro primer servicio debido a la interrupción.

Medvedev se acercó al juez para quejarse, y fue entonces cuando las cosas se descontrolaron. La multitud comenzó a abuchear y a corear: "¡Segundo servicio!"

En total, el juego se detuvo por más de seis minutos mientras Medvedev azuzaba a los fanáticos e insultaba a Allensworth.

"Él quiere irse a casa, chicos. No le gusta estar aquí. Le pagan por partido, no por hora", gritó Medvedev en los micrófonos detrás de la silla.

Cuando se restableció el orden, Medvedev terminó llevándose ese set, y el cuarto también. Pero Bonzi finalmente terminó ganando 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4.

Esta es la tercera derrota consecutiva de Medvedev en la primera ronda de un Grand Slam, incluyendo su derrota en Wimbledon contra Bonzi en julio.


