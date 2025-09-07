Cerrar X
México logra oro histórico en Mundial de Tiro con Arco

Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo hicieron historia al conquistar la primera medalla de oro en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco

Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo hicieron historia para el deporte mexicano al conquistar la primera medalla de oro en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco.

El equipo femenil compuesto de México se impuso 236-231 a su similar de Estados Unidos en la gran final, resultado que les otorgó la presea dorada y marcó un momento inédito para el país en esta disciplina.

Becerra, Bernal y Castillo son arqueras mexicanas que han alcanzado un éxito considerable en el tiro con arco compuesto, especialmente en competiciones internacionales como la Copa Mundial de Tiro con Arco.

Andrea Becerra: Ganó la medalla de oro individual en tiro con arco compuesto en la Copa Mundial de Tiro con Arco de Antalya 2025, derrotando a la surcoreana Han Seungyeon por 159-151 en la final, tras una ajustada victoria en semifinales contra Alexis Ruiz (149-149, 10-8 en el desempate).

Becerra cuenta con una trayectoria destacada, que incluye una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2019 y una medalla de oro en la prueba por equipos del Campeonato Panamericano de 2018.

Mariana Bernal: Puesto 28 a nivel mundial en tiro con arco compuesto, Bernal llegó a semifinales en Antalya 2025, pero perdió ante Han Seungyeon.

Tiene un récord mundial y compagina su carrera deportiva con sus estudios, y atribuye al tiro con arco la confianza que le dio y un estilo de vida.

Adriana Castillo: A sus 19 años, en el puesto 40 del ranking mundial, Castillo estableció su mejor marca personal de 704 puntos en la ronda de clasificación de Antalya 2025, lo que la colocó como la segunda mejor atleta mexicana ese día, detrás de Becerra.

Es una estrella en ascenso con podios previos en etapas de la Copa del Mundo y Campeonatos Mundiales.

Estas atletas, originarias de Jalisco (Becerra y Bernal) y Baja California (Castillo), han consolidado la posición de México como potencia en el tiro con arco compuesto femenino a nivel mundial.

Con esta victoria, las arqueras mexicanas no solo suben a lo más alto del podio, sino que también consolidan a México como una potencia emergente en el tiro con arco a nivel internacional.

 


