Verstappen logra pole con vuelta más rápida de la historia
El piloto de 27 años logró clasificar en el primer sitio, mientras que Leclerc y Hamilton llegaron en cuarto y quinto, respectivamente
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, saldrá primero en el Gran Premio de Italia.
Firmó su cuadragésima quinta "pole" en la Fórmula 1 tras dominar el circuito durante la tercera ronda al recorrer la pista en un minuto, 18 segundos y 792 milésimas a 264 km/h.
⭐️ FASTEST LAP IN F1 HISTORY ⭐️#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/UyULK6N1xh— Formula 1 (@F1) September 6, 2025
Aunque Hamilton perdió al menos cuatro puestos a lo logrado en la practica, el piloto británico fue sancionado por el Gran Premio de Países Bajos, por lo que ahora terminará en el décimo sitio.
Alonso, que acabó noveno la cronometrada principal, avanza un puesto en parrilla y arrancará desde la octava plaza en la carrera de este domingo.
The starting grid for Sunday's Italian Grand Prix 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/OLuKiAUhH0— Formula 1 (@F1) September 6, 2025
Se tiene prevista que la carrera inicie el día de mañana a las 7:00 horas de México.
