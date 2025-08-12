¡Vuelve un clásico! Filtran jersey de México para el Mundial

La Copa del Mundo es el evento más esperado en toda Norteamérica, sin embargo, quizá lo segundo que más expectativa puede generar es el jersey de la Selección Mexicana para la justa, el cual fue filtrado una vez más.

De nueva cuenta, Footy Headlines se encargó de revelar cuál será (ahora sí) la playera que usará el tricolor para su tercer Mundial en casa, donde nuevamente lucirá el tan nostálgico calendario azteca.

Recordemos que hace unos meses este mismo sitio filtró el que sería el diseño del jersey, el cual generó un gran rechazo por ser considerado "poco representativo", "simplón" y alusivo a una muy mala época del equipo.

El diseño de la nueva indumentaria está inspirado en Francia '98, el cual para muchos ha sido la mejor participación de México en una Copa, pues se generó una conexión especial con la afición, además, el plantel estaba repleto de figuras que estuvieron a nada de hacer historia frente a Alemania.

Por ahora solo se tiene información sobre el conjunto de local, aún no se sabe el diseño para el kit visitante que, por tradición, podría ser blanco y con un diseño diferente.

