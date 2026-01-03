Podcast
Deportes

Wawrinka inicia su gira de despedida con triunfo en Australia

A los 40 años, Stan Wawrinka debutó en 2026 con una victoria en la United Cup, en el inicio de su última temporada como profesional

  • 03
  • Enero
    2026

Las piernas de Stan Wawrinka no fallaron en su primer partido individual del 2026, año que marcará su gira de despedida del tenis profesional.

El suizo, de 40 años, superó al francés Arthur Rinderknech en un intenso duelo que se extendió por tres horas y 16 minutos.

Wawrinka se impuso por parciales de 5-7, 7-6 (5) y 7-6 (5) ante el jugador francés, actualmente ubicado en el puesto 29 del ranking mundial, mientras que el helvético ocupa el lugar 157.

Experiencia y resistencia en la cancha

El tres veces campeón de torneos de Grand Slam mostró fortaleza física y mental para revertir el marcador y sellar un triunfo clave en la United Cup, torneo que forma parte de la gira previa al Abierto de Australia.

“Hoy fue una dura batalla. Es increíble venir aquí por primera vez y tener tanto apoyo”, declaró Wawrinka tras el encuentro.

“Después de 20 años en el circuito, uno suele jugar siempre en los mismos lugares, por eso esta oportunidad en Perth es especial”.

Última temporada en la ATP

En diciembre pasado, Wawrinka anunció que 2026 será su último año en el circuito de la ATP.

El ex número tres del mundo, posición que alcanzó en 2014 cuando ganó el Abierto de Australia, expresó su deseo de mejorar su ranking y regresar al top 100 antes de retirarse.

“Estoy contento con la decisión y me siento en paz con eso”, afirmó el tenista suizo.

Camino al Abierto de Australia

La United Cup es uno de los torneos que se disputan en Australia como antesala del Abierto de Australia, que iniciará el próximo 18 de enero en Melbourne.

En la rama femenina, la suiza Belinda Bencic abrió la serie con una victoria por 6-2 y 6-4 sobre Leolia Jeanjean, resultado que le dio a Suiza ventaja de 2-0 y el pase a la siguiente ronda.


