Actor de la serie 'Merlina' es acusado de acoso sexual

El actor Percy Hynes Whitese Volvería tendencia por una supuesta serie de abusos a diferentes chicas en su adolescencia; lo acusan de difundir contenido íntimo.

El actor Percy Hynes White, protagonista de la exitosa serie de Netflix, Merlina (Wednesday), ha sido acusado por varias jóvenes de acoso, agresión sexual y de haber encubierto a sus amistades.



Dichas acusaciones, provocaron que Percy tuviera que desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram. De acuerdo a los testimonios, los abusos sexual datan de cuando él era estudiante de secundaria en Toronto, Canadá, país del que es originario, lo que significa que había sucedido cuando él tenía entre 17 y 20 años (actualmente tiene 21)



A través de un hilo de Twitter, la usuaria @milkievich fue la primera en levantar la voz par denunciar la clase de fiestas que el actor solía hacer con sus amigos, en las que presuntamente cometían abusos contra sus novias o cualquier chica con la que estuvieran saliendo, llegando incluso a publicar en Internet fotos íntimas de ellas.



'Invitaban explícitamente a mujeres que pensaban que estaban buenas para poder emborracharlas y tener sexo con ellas', explica en uno de los tuits que se han vuelto más populares, que era una captura de pantalla.



La usuaria compartió que una de sus mejores amigas, quien en ese entonces tenía '13 o 14 años', fue abusada sexualmente, además de que fue víctima de estas amenazas y manipulaciones, siendo la última vez que estuvo con ella cuando 'tenía 16 y él 20 años'; y aseguró que a ella también la acosó en una de esas fiestas.



Por estos hechos, la internauta expresó su molestia porque Percy tuviera la oportunidad de coprotagonizar una serie bajo el mando de Tim Burton, y acompañó su publicación con el hashtag #cancelpercy ('Cancelar a Perc'), el cual se volvió viral y más jóvenes se sumaron a la denuncia.

Desirée, quien utiliza la cuenta de Twitter @desireecameron, dio testimonio de otro de los presuntos actos cometidos por el intérprete de en Merlina.



'Dejó que me violaran en su sótano, y cuando me llamó para hablar sobre el tema, estaba más preocupado por la policía que por si yo estaba bien', escribió.



'Saber lo que me ha hecho a mí y a otras mujeres es repugnante', señaló otra joven, identificada en Twitter como Karissbs.



Ante la respuesta a su denuncia, @milkievich agradeció el apoyo y en su hilo ha recopilado más testimonios de chicas que aseguran haber sufrido abusos por parte de Heynes White, así como insultos en sus mensajes privados, llamando a varias chicas, entre otras cosas, 'gorda' o 'zorra', y donde se ven algunas de las fotos sin ropa que les mandaba.



Hasta el momento, Netflix o algún miembro de la producción de Merlina se ha pronunciado al respecto.



A penas el pasado 6 de enero los paparazzi captaron a Jenna Ortega y a su coestrella Percy Hynes White en el Aeropuerto de Toronto despidiéndose de manera muy efusiva, por lo que comenzaron a circular rumores de que sostienen un romance.







Con información de Info 7.