Acusa diseñador a Ángela Aguilar de no devolver dos vestidos

Ángela Aguilar suma una nueva polémica a su historial, pero esta vez no se trata de su relación con Christian Nodal ni de sus declaraciones mediáticas, sino de una acusación que involucra a la industria de la moda.

El diseñador Jacob Mier, reconocido por vestir a celebridades como Jennifer Lopez y Paris Hilton, asegura que la cantante mexicana no ha devuelto dos vestidos exclusivos que le prestó hace más de cinco años.

Mier relató su versión de los hechos en una entrevista donde explicó que conoció a Ángela en 2019, cuando ella visitó su tienda en Los Ángeles en busca de un atuendo para un evento en México. En ese momento, la joven tenía 16 años y acudió acompañada de su madre.

"Vino con su mamá, iba para unos premios de influencer en México. Era una chica muy hermosa y yo, como diseñador, quería ayudarla", explicó Mier.

Según su testimonio, la ahora esposa de Christian Nodal se interesó en dos vestidos que anteriormente habían sido usados por las cantantes Carrie Underwood y Mel B, exintegrante de las Spice Girls.

El diseñador accedió a prestarle las piezas bajo la promesa de que Ángela las usaría en México, le enviaría fotografías y después las devolvería, sin embargo nunca volvió a saber de ellas.

"Las primeras dos semanas la llamaba y le preguntaba: '¿todo está bien?', pero después perdí el contacto", contó Mier. "¡Quiero mis vestidos de regreso! En 39 años de carrera, nunca había tenido un problema de este tipo con una celebridad".

Además, el diseñador expresó su frustración y afirmó que en su política no está permitido que las prendas prestadas a celebridades sean usadas por otros artistas sin su autorización.

Mier aseguró que lo único que busca es recuperar su trabajo y envió un mensaje directo a la intérprete de Que agonía:

"Solo quiero que me diga qué pasó con los vestidos. Si los perdió, que alguien me llame y me diga: 'esto pasó y vamos a pagar por ellos'".

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni su equipo han respondido a dichas acusaciones.

Comentarios