Acusan a Backstreet Boy por violar a menor con autismo

El cantante Nick Carter, miembro de la banda de pop juvenil Backstreet Boys, fue demandado en un tribunal de Beverly Hills, California, EUA, por una supuesta violación y agresión física a una fan autista de 17 años tras un concierto durante una gira del grupo en 2001.

La mujer, que responde al nombre de Shannon “Shay” Ruth (39 años), concedió una rueda de prensa tras formalizar la demanda y añadió que la presentó junto a otras tres víctimas que prefirieron guardar su anonimato pero que también denuncian haber sido violadas por Carter siendo menores de edad.

“Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara”, afirmó Ruth.

¿Cómo Nick Carter abusó de una fan autista?

Según relata la joven, el suceso ocurrió luego de que asistiera a un show de los Backstreet Boys en Tacoma.



Al verla hacer fila para la firma de autógrafos, el cantante invitó a la joven autista a subir al autobús.



Dentro del vehículo Carter la obligó a beber alcohol y la llevó a una cama donde la agredió y violó.



“Después de violarme, recuerdo que me llamó ‘zorra retrasada’ y que me agarró y me dejó moretones en el brazo”, reveló Ruth.