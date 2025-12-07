Al menos 25 muertos en un incendio en club nocturno en India

Al menos 25 personas, incluidos turistas, murieron en un incendio en un popular club nocturno en el estado de Goa, India, afirmó este domingo el ministro principal del estado.

El incendio ocurrió poco después de la medianoche en la población de Arpora, en el norte de Goa, un destino popular de ocio, a unos 25 kilómetros de la capital del estado, Panaji.

El ministro principal de Goa, Pramod Sawant, dijo que la mayoría de los fallecidos eran trabajadores de la cocina del club, así como tres o cuatro turistas. Seis personas resultaron heridas y están en condición estable, dijo. Todos los cuerpos han sido recuperados.

El incendio se produjo debido a la explosión de una bombona de gas y ha sido extinguido, informó la agencia de noticias Press Trust of India, citando a la policía local. Sin embargo, los testigos dijeron a la agencia que el fuego comenzó en el primer piso del club, donde casi 100 turistas estaban en la pista de baile. En la situación de caos, varios corrieron a la cocina más abajo y quedaron atrapados junto con el personal, indicó el reporte.

Fatima Shaikh dijo que se produjo una conmoción comenzó cuando comenzó el fuego, según la agencia de noticias. "Salimos corriendo del club solo para ver que toda la estructura estaba en llamas", dijo.

El club nocturno, ubicado a lo largo de los remansos del río Arpora, tenía una entrada y salida estrechas que obligaron a los bomberos a estacionar sus camiones a unos 400 metros de distancia, lo que retrasó la intervención, dijo la agencia de noticias.

Sawant dijo que el club había violado las normas de seguridad contra incendios. El gobierno estatal ordenó una investigación para determinar la causa exacta del fuego y la responsabilidad, dijo, agregando que las autoridades actuarían contra la gerencia del club y los funcionarios que permitieron que siguiera operando a pesar de las infracciones.

Roshan Redkar, funcionario del consejo local, dijo a la agencia de noticias que las autoridades habían emitido anteriormente un aviso de demolición para el club ya que no tenía permiso de construcción del gobierno. Pero funcionarios de mayor rango revocaron la orden, dijo.

El primer ministro, Narendra Modi, dijo en una publicación en redes sociales que se trataba de un incidente muy triste y que había hablado con Sawant sobre la situación. Afirmó que el gobierno estatal "está brindando toda la asistencia posible a los afectados" mientras ofrece sus condolencias a las familias de las víctimas.

Los accidentes, particularmente los que involucran bombas de gas y cortocircuitos eléctricos, no son infrecuentes en India ya menudo resultan en víctimas, subrayando la necesidad de que las autoridades implementen protocolos de seguridad estrictos.

"Esto no es sólo un accidente; es un fallo criminal de seguridad y gobernanza", escribió Rahul Gandhi, un líder destacado del principal partido de oposición de India, Congreso, en una publicación en redes sociales. Pidió una investigación transparente para "asignar responsabilidades y asegurar que tales tragedias evitables no sucedan de nuevo".

El estado costero occidental de Goa es uno de los destinos turísticos más populares de la India, conocido por sus playas de arena.

Comentarios