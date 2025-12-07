Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25341259440125_ccc0be7296
Internacional

Al menos 25 muertos en un incendio en club nocturno en India

Al menos 25 personas, incluidos turistas, murieron en un incendio en un popular club nocturno en el estado de Goa, afirmó el ministro principal del estado.

  • 07
  • Diciembre
    2025

Al menos 25 personas, incluidos turistas, murieron en un incendio en un popular club nocturno en el estado de Goa, India, afirmó este domingo el ministro principal del estado.

El incendio ocurrió poco después de la medianoche en la población de Arpora, en el norte de Goa, un destino popular de ocio, a unos 25 kilómetros de la capital del estado, Panaji.

El ministro principal de Goa, Pramod Sawant, dijo que la mayoría de los fallecidos eran trabajadores de la cocina del club, así como tres o cuatro turistas. Seis personas resultaron heridas y están en condición estable, dijo. Todos los cuerpos han sido recuperados.

El incendio se produjo debido a la explosión de una bombona de gas y ha sido extinguido, informó la agencia de noticias Press Trust of India, citando a la policía local. Sin embargo, los testigos dijeron a la agencia que el fuego comenzó en el primer piso del club, donde casi 100 turistas estaban en la pista de baile. En la situación de caos, varios corrieron a la cocina más abajo y quedaron atrapados junto con el personal, indicó el reporte.

incendio india.JPG

Fatima Shaikh dijo que se produjo una conmoción comenzó cuando comenzó el fuego, según la agencia de noticias. "Salimos corriendo del club solo para ver que toda la estructura estaba en llamas", dijo.

El club nocturno, ubicado a lo largo de los remansos del río Arpora, tenía una entrada y salida estrechas que obligaron a los bomberos a estacionar sus camiones a unos 400 metros de distancia, lo que retrasó la intervención, dijo la agencia de noticias.

Sawant dijo que el club había violado las normas de seguridad contra incendios. El gobierno estatal ordenó una investigación para determinar la causa exacta del fuego y la responsabilidad, dijo, agregando que las autoridades actuarían contra la gerencia del club y los funcionarios que permitieron que siguiera operando a pesar de las infracciones.

Roshan Redkar, funcionario del consejo local, dijo a la agencia de noticias que las autoridades habían emitido anteriormente un aviso de demolición para el club ya que no tenía permiso de construcción del gobierno. Pero funcionarios de mayor rango revocaron la orden, dijo.

incendio india 2.JPG

El primer ministro, Narendra Modi, dijo en una publicación en redes sociales que se trataba de un incidente muy triste y que había hablado con Sawant sobre la situación. Afirmó que el gobierno estatal "está brindando toda la asistencia posible a los afectados" mientras ofrece sus condolencias a las familias de las víctimas.

Los accidentes, particularmente los que involucran bombas de gas y cortocircuitos eléctricos, no son infrecuentes en India ya menudo resultan en víctimas, subrayando la necesidad de que las autoridades implementen protocolos de seguridad estrictos.

"Esto no es sólo un accidente; es un fallo criminal de seguridad y gobernanza", escribió Rahul Gandhi, un líder destacado del principal partido de oposición de India, Congreso, en una publicación en redes sociales. Pidió una investigación transparente para "asignar responsabilidades y asegurar que tales tragedias evitables no sucedan de nuevo".

El estado costero occidental de Goa es uno de los destinos turísticos más populares de la India, conocido por sus playas de arena.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_peso_9dcd4b427c
Aguinaldos en NL dejarán derrama por más de $20,000 mdp
Whats_App_Image_2025_12_07_at_10_35_08_PM_1_e89e812048
Provoca fuerte movilización incendio en Apodaca
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Cierran autopista Monterrey-Saltillo por incendio de tráiler
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_peso_9dcd4b427c
Aguinaldos en NL dejarán derrama por más de $20,000 mdp
finanzas_buen_fin_de0c00c5ed
Rompe récord 'El Buen Fin' en ventas y participación de negocios
deportes_tigres_a2025_d43ee3c4ef
Tigres, el tercer club con más Finales disputadas en Liga MX
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
publicidad
×