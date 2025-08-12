Cerrar X
Adal Ramones dará un golpe de nostalgia con Enrollados

La producción de Enrollados tendrá solo 25 funciones que recorren toda la República Mexicana. En Monterrey el show será el 26 de enero de 2026

Adal Ramones es uno de los presentadores más importantes de la primera parte del milenio, pues acompañado de un gran equipo montó uno de los programas de televisión más innovadores de la época, el cual volverá a ver la luz, aunque de una forma distinta.

Enrollados será un espectáculo en el que Adal y el equipo que cautivó a una generación se reunirán para una gira de solo 25 presentaciones, donde el público podrá disfrutar de segmentos clásicos como "El Monólogo", "El Reportaje" o "Cotorreando la Noticia".

Enrollados

Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España se reunirán por única ocasión para darle un buen golpe de nostalgia a sus seguidores.

Esta gira única recorrerá Mexicali, Tijuana, Hermosillo, Torreón, Saltillo, Monterrey, Toluca, Ciudad de México, Pachuca, Puebla, Mérida, Veracruz, Querétaro, León, Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara y San Luis Potosí.


