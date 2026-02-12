Tigres del Norte son reconocidos en EUA por reinado en la música

La agrupación Los Tigres del Norte recibió un reconocimiento oficial en Estados Unidos luego de que autoridades de San Francisco, California, declararan el 9 de febrero como el día de la banda. El nombramiento reconoce su trayectoria musical y el impacto cultural que han tenido dentro de la comunidad latina, especialmente entre sectores migrantes.

San Francisco declara el 9 de febrero como el Día de Los Tigres del Norte

El homenaje ocurre en un contexto marcado por el debate sobre políticas migratorias en Estados Unidos, donde la agrupación ha mantenido durante décadas un discurso enfocado en narrar historias relacionadas con la migración, la identidad latina y la vida de trabajadores en territorio estadounidense.

Durante el anuncio, integrantes del grupo destacaron que el reconocimiento representa tanto su carrera artística como el vínculo que han mantenido con su público a través de sus canciones.

"Estamos muy contentos, porque hemos trabajado mucho por nuestra comunidad migrante de los Estados Unidos y creo que no solamente es un reconocimiento de nuestra trayectoria, sino también a lo que hemos aportado en la comunidad".

Los Tigres del Norte destacan mensaje latino tras show de Bad Bunny

El reconocimiento llegó un día después de la presentación del cantante Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, también realizado en San Francisco. Los integrantes de la agrupación señalaron que observaron en la presentación del artista puertorriqueño mensajes similares a los que han transmitido durante su carrera musical.

El vocalista Jorge Hernández explicó que la actuación del artista reflejó elementos culturales y sociales que el grupo ha promovido en su repertorio durante décadas.

"En el final de su presentación, pudimos ver lo que nosotros venimos haciendo por años al dar gracias a América una canción que siempre se la dedicamos a todos los amigos de Latinoamérica. Eso es una parte muy bonita y nos vimos reflejados y orgullosos del trabajo que hicieron, y pues felicitarlos por eso".

Asimismo, señalaron que mantienen el interés de participar en escenarios internacionales de gran alcance, como el espectáculo del Super Bowl, donde la música latina ha ganado presencia en los últimos años.

Los Tigres del Norte participan en episodio especial de ‘Los Simpson’

Semanas antes del reconocimiento, la agrupación participó en un episodio de la serie animada “Los Simpson”, donde prestaron su imagen y la voz de Hernán Hernández para interpretar el tema “El corrido de Pedro y Homero”.

El músico explicó que inicialmente el grupo recibió la propuesta con sorpresa, pero posteriormente decidió aceptar al conocer que el episodio tendría un enfoque cultural enfocado en México.

"Esto de los Simpson es una oportunidad que se nos presentó y que no podemos desperdiciar, primero estábamos, como, incrédulos que nos estuvieran ofreciendo... y lo aceptamos… ya que nos explicó que se iba a tratar de la cultura mexicana y que se iba a tratar de engrandecer a México de que este episodio fuera totalmente para México".

Durante la producción del tema musical, la agrupación solicitó realizar ajustes al estilo del corrido, respetando las condiciones creativas establecidas por el equipo del programa.

"Cuándo nos llegó la canción, tenía una tonada así... media rara, entonces pues nosotros le preguntamos que si le podíamos meter un poquito la mano, nos dijo que sí, pero que no le cambiáramos mucho porque es la ética de de la compañía que hacen los Los Simpson".

Karol G utilizará instrumento de Los Tigres del Norte en Coachella

Otro de los momentos recientes que vinculó a la agrupación con artistas internacionales ocurrió durante la ceremonia de los Latin Grammy, donde la cantante Karol G expresó su admiración por el grupo y solicitó utilizar uno de sus instrumentos en una futura presentación.

El bajista Hernán Hernández confirmó que prestará su bajo personalizado, el cual contiene representaciones de banderas latinoamericanas, para la participación de la artista colombiana en el festival Coachella.

"Le voy a prestar mi bajo para que lo toque ahí en Coachella y ya después le daré la réplica, igualito, la misma marca lo hizo, la misma persona, nada más le cambiamos un poquito la bandera de su país para que se vea más la bandera de Colombia".

Trayectoria de Los Tigres del Norte mantiene influencia cultural

Con más de cinco décadas de carrera, Los Tigres del Norte se han consolidado como una de las agrupaciones más representativas de la música regional mexicana, destacando por narrativas que abordan temas sociales, migratorios y culturales que han conectado con comunidades latinas dentro y fuera de México.

El reconocimiento otorgado por la ciudad de San Francisco se suma a otros homenajes recibidos por la agrupación a lo largo de su trayectoria, consolidando su presencia dentro de la industria musical y su impacto en la cultura latina en Estados Unidos.

