Aitana gana el Latin Grammy a mejor diseño por 'Cuarto azul'
La cantante española subió al escenario a recibir su primer Latin Grammy gracias a su cuarto álbum de estudio y en su discurso agradeció a su familia y pareja
- 13
-
Noviembre
2025
Aitana se alzó con su primer Latin Grammy en la categoría de mejor diseño de empaque.
La española subió al escenario a recibir su primer Latin Grammy gracias a su cuarto álbum de estudio "Cuarto Azul".
Durante su discurso de agradecimiento, Aitana agradeció a su familia y a su pareja, quienes la han acompañado durante su carrera, además de agradecer a los presentes.
"Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón, y a todos y cada uno de vosotros", dijo la cantante española.
¡”CUARTO AZUL” de @aitanax gana el Grammy Latino a Mejor Diseño de Empaque! 💙🏆 #LatinGrammy— AITANA GLOBAL (@AitanaGlobal) November 13, 2025
pic.twitter.com/QVzH9ce8Ag
"Cuarto azul" representa el cuarto álbum de estudio de Aitana, lanzado el 30, y cuenta con la colaboración de Jay Wheeler, Ela Taubert, Barry B, Myke Towers, Kenia Os y Fangoria.
En este álbum, Aitana presenta uno de sus proyectos más personales, pues explora temas como el desamor, la depresión y la ansiedad.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas