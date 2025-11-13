Cerrar X
escena_aitana_grammy_e7a750a71d
Escena

Aitana gana el Latin Grammy a mejor diseño por 'Cuarto azul'

La cantante española subió al escenario a recibir su primer Latin Grammy gracias a su cuarto álbum de estudio y en su discurso agradeció a su familia y pareja

  • 13
  • Noviembre
    2025

Aitana se alzó con su primer Latin Grammy en la categoría de mejor diseño de empaque.

La española subió al escenario a recibir su primer Latin Grammy gracias a su cuarto álbum de estudio "Cuarto Azul".

Durante su discurso de agradecimiento, Aitana agradeció a su familia y a su pareja, quienes la han acompañado durante su carrera, además de agradecer a los presentes.

"Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón, y a todos y cada uno de vosotros", dijo la cantante española.

"Cuarto azul" representa el cuarto álbum de estudio de Aitana, lanzado el 30, y cuenta con la colaboración de Jay Wheeler, Ela Taubert, Barry B, Myke Towers, Kenia Os y Fangoria.

En este álbum, Aitana presenta uno de sus proyectos más personales, pues explora temas como el desamor, la depresión y la ansiedad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_13_at_3_16_07_PM_3_28eabe1683
Arquitectura cinética: edificios que se mueven con el entorno
Whats_App_Image_2025_11_14_at_12_38_08_AM_799ffed756
José Alcántara, entre los 16 mejores ajedrecistas del mundo
AP_25318149979364_594ed429ad
Conoce a los ganadores de los Latin Grammy 2025
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_1_5a663cd6a7
Se registra volcadura en San Pedro; hay un lesionado
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T123932_188_68d096dcad
Atropello masivo de autobús deja tres muertos en Suecia
200_kilos_drogas_sonora_85b5c29f48
Decomisan casi 200 kilos de metanfetamina en Sonora
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×