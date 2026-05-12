Alas de Sangre tendrá serie con Michael B. Jordan como productor

La exitosa novela 'Alas de Sangre', escrita por Rebecca Yarros, será adaptada como serie por Amazon MGM Studios para su plataforma Prime Video, luego de recibir oficialmente luz verde para su producción.

El anuncio fue realizado el 11 de mayo de 2026 durante la presentación upfront de Amazon en Nueva York, donde el actor y productor Michael B. Jordan confirmó que el proyecto avanzará como una serie, acompañado por la propia Yarros y parte del equipo creativo.

Un equipo de alto perfil para la adaptación

La serie contará con un equipo de renombre en la industria. Michael B. Jordan fungirá como productor ejecutivo a través de su compañía Outlier Society, mientras que Lisa Joy, conocida por su trabajo en Westworld, dirigirá el primer episodio.

La showrunner será Meredith Averill, reconocida por proyectos como Locke & Key y The Haunting of Hill House. También participará como productora ejecutiva junto a nombres como Jonathan Nolan y Athena Wickham, entre otros.

El proyecto será desarrollado por Outlier Society, Kilter Films y Premeditated Productions, consolidando una alianza de alto nivel para llevar la historia a la pantalla.

De fenómeno literario a serie televisiva

Publicada en 2023, 'Alas de Sangre' es el primer libro de la saga The Empyrean, una historia que ha vendido millones de copias a nivel mundial y se ha convertido en un fenómeno dentro del género “romantasy”, que mezcla romance y fantasía.

La trama sigue a Violet Sorrengail, una joven de 20 años que es obligada por su madre, una estricta generala, a ingresar al Cuadrante de Jinetes de Dragón en la Academia de Guerra Basgiath, pese a su fragilidad física.

En este entorno brutal, los cadetes deben superar pruebas mortales, vincularse con dragones inteligentes y sobrevivir a un entrenamiento en el que la mayoría no logra graduarse. La historia incorpora elementos de romance intenso, rivalidades, traiciones y batallas épicas.

El proyecto llevaba en desarrollo desde 2023 y finalmente logró salir del llamado “development hell” con un pedido formal de serie.

La intención es adaptar toda la saga, concebida como una historia de cinco libros, entre los que ya destacan títulos como 'Alas de Sangre' (2023), 'Alas de Hierro' (2023) y 'Alas de Onyx' (2025).

Durante el anuncio, Meredith Averill destacó el potencial narrativo de la obra al señalar que combina emociones intensas, acción, dinámicas de poder y un romance atrapante que ha conectado profundamente con los lectores.

Por su parte, Michael B. Jordan subrayó que el objetivo es construir un “mundo cinematográfico” a la altura de las expectativas del fandom, mientras que Rebecca Yarros expresó su confianza en el equipo creativo, asegurando que comprenden el significado de la historia para sus seguidores.

El éxito de 'Alas de Sangre' forma parte de una tendencia creciente en el mercado editorial y audiovisual, donde las historias de fantasía con romance han ganado popularidad tras el auge de sagas juveniles y adaptaciones exitosas.

La novela ha sido impulsada por su combinación de dragones, tensión romántica y ritmo narrativo ágil, consolidando a Yarros como una de las autoras más influyentes del género en la actualidad.

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