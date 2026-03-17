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Escena

Angelique Boyer debuta en cine con 'Socias por Accidente'

La actriz, reconocida por su trayectoria en telenovelas, protagoniza la película Socias por Accidente, que ya está en cartelera

  • 17
  • Marzo
    2026

Angelique Boyer, quien ha protagonizado con éxito diferentes telenovelas, ahora también brilla en la pantalla grande, en la película Socias por Accidente, que ya está en cartelera.

La cinta, que se proyecta en salas de todo el país, marca un momento crucial en la carrera de Boyer, quien se enfrentó a un nuevo reto, lo superó y demostró que es una actriz capaz de hacer televisión, teatro y cine.

Por un tiempo yo también creí que las actrices de televisión no teníamos oportunidad de hacer cine; sin embargo, todo fue cuestión de tiempo. Este proyecto llegó en un gran momento y todo fluyó para que formara parte de él.

"Este proyecto representa un antes y un después en mi carrera; salir de mi zona de confort y debutar en cine con una historia que celebra la unión entre mujeres es un regalo que el público disfrutará tanto como nosotras al filmarlo", dijo.

La trama, dirigida por Ihtzi Hurtado, sigue la historia de dos mujeres con personalidades opuestas que descubren una traición en común: fueron engañadas por el mismo hombre, quien las abandonó tras defraudarlas y dejarlas embarazadas.

En la película comparte el rol protagónico con Bárbara de Regil, quien interpreta a la otra mujer engañada por el personaje al que le da vida Diego Klein.

Tras un exitoso primer fin de semana en taquilla, la película se perfila como uno de los títulos locales más fuertes de la temporada. Se espera que, tras su paso por la cartelera nacional, la cinta se integre al catálogo de alguna plataforma de streaming, ampliando así el alcance del debut cinematográfico de una de las figuras más queridas de la televisión hispana.


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