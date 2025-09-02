Anna Wintour elige a Chloe Malle como sucesora en Vogue

Anna Wintour puso fin a semanas de especulación en el mundo de la moda este martes al nombrar a Chloe Malle como su sucesora al frente del contenido editorial de Vogue, pero la persona más poderosa del negocio no se retira en lo absoluto.

Wintour, de 75 años, sigue siendo directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue Estados Unidos y sus 27 ediciones en todo el mundo. Malle, editora de Vogue.com, puede ocupar el lugar de Wintour, pero le reportará a ella mientras asume las operaciones diarias de la edición estadounidense. Y desaparece el histórico título de "editora en jefe" que Wintour ostentó durante casi 40 años.

Malle, de 39 años, es hija de la actriz Candice Bergen y del fallecido director francés Louis Malle. Se unió a Vogue como editora social en 2011, pasó a ser editora colaboradora en 2016 y ha ocupado su posición actual desde 2023. Dirigió todo el contenido digital de Vogue. En junio, Malle entrevistó a Lauren Sánchez antes de su boda con Jeff Bezos.

Malle afirmó tras el anuncio: "Vogue ya ha moldeado quién soy, ahora estoy emocionada ante la perspectiva de moldear Vogue". Malle había surgido como una de las principales candidatas para el puesto.

Desde finales de junio, cuando Wintour informó al personal que renunciaba a su título, se barajaron varios nombres para sucederla. Entre ellos estaban Eva Chen, vicepresidenta de asociaciones de moda en Meta; Nicole Phelps, directora global de Vogue Runway y Vogue Business; y Sara Moonves, editora en jefe de la revista W.

Otros nombres que surgieron poco después de que el puesto estuviera disponible eran el director de noticias de moda de Vogue, Mark Holgate, la jefa de contenido editorial de British Vogue, Chioma Nnadi, y la directora de estilo digital de Vogue.com, Leah Faye Cooper. Malle y Nnadi son presentadores del pódcast de Vogue, “The Run-Through”.

La noticia de que Malle obtuvo el puesto llega antes de la última ronda de desfiles en la Semana de la Moda de Nueva York, que comienza la próxima semana, y en medio del Festival de Cine de Venecia, que incluye un nuevo documental sobre su padre. Su nombramiento es efectivo de inmediato.

Malle, graduada de Brown y madre de dos niños pequeños, ha sido franca sobre su política de inclinación liberal, al igual que Wintour.

Malle comentó en un perfil reciente del Independent: “De hecho, me encanta trabajar con Anna, porque me encanta que alguien me diga exactamente qué se necesita hacer y exactamente qué piensa sobre algo. No hay indecisión. No hay ambigüedad”.

El pasado y el futuro de Vogue

Vogue fue fundada como un diario social hace 134 años. Después de que Condé Nast la adquiriera en 1909, se convirtió en un pilar tradicional de la industria con modelos en la portada, fotografía estática en estudios y un enfoque en la alta costura y el maquillaje.

Wintour, una persona que toma riesgos y asumió el título en 1988, vio el atractivo masivo en un enfoque más amplio. Expandió las ediciones internacionales, elevó las conexiones de la moda con la cultura pop y comenzó a poner celebridades, atletas, estrellas de la música y políticos en las portadas. Wintour optó por un enfoque de moda diverso y favoreció la narración de historias en sesiones fotográficas al aire libre.

Apoyó a diseñadores emergentes, incluidos Marc Jacobs, John Galliano y Alexander McQueen, a través de iniciativas como el CFDA/Vogue Fashion Fund. Y transformó la Met Gala de un pequeño evento privado de recaudación de fondos a un evento global y la noche más importante de la moda.

Considerada la biblia de la moda, Vogue Estados Unidos ha tenido varios editores notables a lo largo de su historia. Antes de Wintour estuvieron Diana Vreeland (1963 a 1971) y Grace Mirabella (1971 a 1988), entre otros.

Wintour dijo en el comunicado sobre el nombramiento de Malle: “Chloe ha demostrado a menudo que puede encontrar el equilibrio entre la larga y singular historia de Vogue Estados Unidos y su futuro en la vanguardia de lo nuevo”. Bajo el liderazgo de Malle, el tráfico directo a Vogue.com se duplicó, y el sitio experimentó un crecimiento de dos dígitos en todas las métricas clave, según el comunicado sobre su nuevo trabajo. El tráfico del sitio ahora alcanza consistentemente 14,5 millones de visitantes únicos mensuales.

La eliminación del título de editora en jefe alinea a Vogue con los cambios en todo el universo de Condé Nast. Cuando Radhika Jones renunció como editora en jefe de Vanity Fair a principios de este año, su rol fue reemplazado por un “director editorial global”, designado a Mark Guiducci. (Guiducci fue seleccionado de Vogue, donde se desempeñó más recientemente como director editorial creativo). Vogue Estados Unidos se une a casi todos los mercados donde Condé Nast opera en el cambio a un jefe de contenido editorial, que reporta a un director editorial global.

Aunque Vogue tiene ediciones en todo el mundo, desde Gran Bretaña y Francia pasando por China e India, el enfoque de Malle estará en el territorio estadounidense.

El propio futuro de Anna Wintour

Como directora de contenido de Condé Nast, Wintour continuará supervisando todas las marcas, incluidas Vogue, Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure y más, con la excepción de The New Yorker, donde el editor David Remnick mantiene el control.

Wintour tiene un jefe. Ella reporta a Roger Lynch, director ejecutivo de Condé Nast.

En junio, un comunicado de Vogue decía: “En efecto, la adición de un nuevo líder editorial para Vogue Estados Unidos permitirá a Wintour tener más tiempo y flexibilidad para apoyar a los otros mercados globales que Condé Nast atiende”.

Y Wintour bromeó en ese momento: “Y no hace falta decir que planeo seguir siendo la editora de tenis y teatro de Vogue a perpetuidad”.

Permanecerá al frente de la Met Gala anual, un importante evento de recaudación de fondos para el ala de moda del Museo Metropolitano de Arte. Y seguirá involucrada en Vogue World, un evento de moda y cultura itinerante que la revista comenzó en 2022.

Wintour explicó el cambio de editora en jefe de esta manera:

“Todo el mundo en un campo creativo sabe lo esencial que es nunca dejar de crecer en su trabajo. Cuando me convertí en editora de Vogue, estaba ansiosa por demostrar a todos los que pudieran escuchar que había una nueva y emocionante manera de imaginar una revista de moda estadounidense”, dijo al personal.

“Ahora, encuentro que mi mayor placer es ayudar a la próxima generación de editores apasionados a irrumpir en el campo con sus propias ideas, apoyados por una nueva y emocionante visión de lo que puede ser una gran empresa de medios”, expresó.

