Anuncia Alejandro Sanz gira en Sudamérica y Estados Unidos

Luego de cerrar con 25 conciertos sold out en México, Alejandro Sanz anunció que su exitosa gira “¿Y ahora qué?” llegará a Sudamérica y Estados Unidos en 2025.

El artista se despidió del público mexicano con un emotivo concierto en el que lució maquillaje de calavera y un traje de charro, acompañado de escenografía inspirada en el Día de Muertos.

“Fue un homenaje a México y a todo lo bello que vivimos ahí”, expresó el cantante.

Sudamérica en febrero; Estados Unidos, en abril

Sanz iniciará la etapa sudamericana de su gira en febrero, con presentaciones en Colombia, Argentina, Ecuador, Perú y Chile.

En abril llevará su show a Los Ángeles, Dallas, Chicago, Miami, Nueva York, Nueva Jersey y Las Vegas, para después regresar a España.

“Me he dado cuenta que donde realmente quiero estar es en el escenario”, afirmó.

Aunque los temas de su EP con invitados como Grupo Frontera, Manuel Turizo y Shakira han destacado en vivo, Sanz aseguró que no compone pensando en los conciertos.

“Si la canción es buena, encaja. El reto es mantener la tensión y la atención de principio a fin”, explicó.

Latin Grammy “robado” y nominación al Grammy

En los recientes Latin Grammy, Sanz ganó Grabación del Año por “Palmeras en el jardín”, y bromeó con Bad Bunny al decir que le había “robado” un gramófono.

También obtuvo Mejor Álbum Pop Contemporáneo por “¿Y Ahora Qué?”, con lo que suma 24 Latin Grammy, siendo el español más premiado en la historia.

Ahora competirá en los Grammy por Mejor Álbum Pop Latino junto a Rauw Alejandro, Karol G, Andrés Cepeda y Natalia Lafourcade.

“Es un acicate más… si competimos, ya está, no pasa nada”, comentó.

Sanz lanzó el álbum extendido “¿Y ahora qué +?”, con colaboraciones de Rels B, Carín León, Emilia y Elena Rose, fruto de un proceso creativo compartido con jóvenes productores.

“Le hemos dado tan duro con el corazón… ojalá alguna de estas canciones sea un refugio”, dijo.

Por otra parte, el cantante también dedicó palabras al homenajeado Raphael, Persona del Año en los Latin Grammy.

“Es un señorón de la música, con un respeto a la profesión increíble. Da conciertos de tres horas sin flaquear”, destacó.

