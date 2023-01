Aplauden trayectoria de Spielberg en premiación

El Consejo Nacional de Crítica de Cine de Estados Unidos, distinguió al director ganador del Óscar Steven Spielberg, con toda una serie de homenajes.

El premio a la película del año en los National Board of Review Awards del Consejo Nacional de Crítica de Cine fue para Top Gun: Maverick.



The Banshees of Inisherin (Almas en pena de Inisherin) de Martin McDonagh se llevó el mayor número de trofeos, pero el evento se lo llevó el galardonado a Mejor Dirección, Steven Spielberg, quien recibió toda una serie de homenajes.



Los elogios para Spielberg, de 76 años, fueron tan efusivos, que Colin Farrell, quien había subido a recibir el premio a Mejor Actor por su papel en The Banshees of Inisherin, dijo que la experiencia de ver por primera vez E.T. (E.T. el extraterrestre) fue la más eufórica de su vida, y la colocó incluso por encima del nacimiento de sus dos hijos.



“Me da gusto que esto (la ceremonia) no sea televisado”, dijo Farrell. A pesar de la falta de una televisora en el Cipriani’s de la 42a calle en Manhattan, los National Board of Review Awards han sido por años una parada regular y estelar en la temporada de premios de Hollywood.



La gala de este año, que tuvo por séptimo año a Willie Geist como maestro de ceremonias, llega justo en medio de una serie de fechas importantes previas a los Óscares. Los Globos de Oro se entregan hoy las nominaciones del Sindicato de Actores de la Pantalla son el miércoles y las votaciones para los premios de la Academia comienzan el jueves.



Spielberg, quien ganó el premio a Mejor Dirección por su película semiautobiográfica The Fabelmans (Los Fabelman) fue presentado por la actriz de ascendencia puertorriqueña y protagonista de su filme West Side Story (Amor sin barreras) Ariana DeBose.