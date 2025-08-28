Cerrar X
Escena

Apple Music ya te permite migrar todas tus canciones

Apple Music ha implementado una herramienta de migración que permite transferir tus canciones, álbumes y listas de otros servicios de streaming

  • 28
  • Agosto
    2025

Apple Music ha implementado una herramienta de migración que permite transferir tus canciones, álbumes y listas de reproducción creadas por el usuario desde otros servicios de streaming, como Spotify, a Apple Music.

Esta función, que utiliza SongShift, está disponible en varios países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil, Francia, Alemania, México, Australia y Nueva Zelanda.

Puedes acceder a ella desde la app de Apple Music en iPhone, iPad, Android o en music.apple.com, seleccionando "Transferir música desde otros servicios de música" en los ajustes o en tu perfil.

La herramienta intenta coincidir las canciones con el catálogo de Apple Music, y si no encuentra una coincidencia exacta, te permite revisar y elegir alternativas en un plazo de 30 días.

Solo se transfieren listas creadas por el usuario, no las generadas por las plataformas.

¿Cómo pasar tus canciones y playlist de Spotify a Apple Music?

  • En Configuración encuentra la opción "Apps"
  • Busca la app Música
  • En Música estará habilitada la opción Transferir música de otros servicios. (Si no aparece, ve a http://music.apple.com en un navegador, inicia sesión, haz clic en tu perfil y selecciona "Transferir música").
  • Se desplegará un menú con la plataforma que quieras sincronizar tu música. Sigue las instrucciones para conectar tu cuenta de Spotify.
  • Apple Music coincidirá canciones, álbumes y playlists. Revisa los elementos no coincidentes.


Comentarios

