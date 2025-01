SZA se unirá a Kendrick Lamar en el Super Bowl

Kendrick Lamar y Apple Music lanzaron un video en el que se observa al rapero caminando en un campo de futbol antes de que SZA se acerca por detrás y le arroja una bebida juguetonamente.

Los cantantes protagonizarán el medio tiempo en el Super Bowl del 9 de febrero en el Superdome de Nueva Orleans.

SZA estuvo firmada anteriormente por Top Dawg Entertainment, el mismo sello discográfico de Lamar. Además ella apareció en su más reciente álbum GNX, participando en algunas canciones incluyendo Gloria y Luther, que también incluyen fragmentos de Luther Vandross y Cheryl Lynn en If This World Were Mine.

Los éxitos anteriores del dúo incluyen la canción nominada al Oscar All the stars y Doves in the wind.

Lamar y SZA encabezarán una gira por 19 ciudades de los Estados Unidos esta primavera y verano. La gira se llamará Grand National y comienza el 19 de abril en Minneapolis y concluirá el 18 de junio en Washington.

SZA llega a los Grammys del 2 de febrero con dos nominaciones por el sencillo Saturn en las categorías de mejor canción R&B y mejor actuación R&B. Ha ganado un total de cuatro Grammys.

Lamar tiene siete nominaciones a los próximos Grammys, incluyendo por Like That con Future y Metro Boomin, y “Not Like Us”, que destaca en las categorías de canción y grabación del año. Kendrick Lamar ha ganado un total de 17 Grammys.

Roc Nation y el productor ganador del Emmy, Jesse Collins, servirán como coproductores ejecutivos del espectáculo del medio tiempo. La dirección creativa de la actuación de Lamar será proporcionada por pgLang, una compañía creativa fundada por Lamar y Dave Free —quien anteriormente dirigió los videos musicales del rapero.

El año pasado, Usher brilló con un espectáculo lleno de estrellas e invitados incluyendo a H.E.R., Jermaine Dupri, Lil Jon, Ludacris y Alicia Keys.

