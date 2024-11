Apple Music nombra a Billie Eilish como Artista del Año

Billie Eilish sumó otro reconocimiento a su exitosa carrera, pues a sus múltiples galardones se le suma el premio como Artista del Año por Apple Music.

Con este premio, Eilish es la única artista que lo ha ganado dos veces.

Fue mediante una publicación en la cuenta oficial de Apple Music, en donde se dio a conocer que la californiana recibía la distinción, la cual fue otorgada no solo por su talento innato sinó también debido a lo que generó su tema “What Was I Made For?”.

Our 2024 Artist of the Year is @billieeilish. She’s also the only artist to win Artist of the Year twice... so you can add that to her list of accomplishments. 🏆 https://t.co/jIuXWEGLEV pic.twitter.com/dVEZcikggD