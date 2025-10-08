Arrestan al actor Max Ehrich por violencia doméstica

El actor y quien en su momento fue el prometido de Demi Lovato, Max Ehrich, fue arrestado en Florida por presunta violencia doméstica en contra de un miembro de su familia.

De acuerdo con TMZ, Max fue arrestado la noche de este martes por agredir a una persona mayor, y el cargo involucra violencia doméstica contra un miembro de la familia.

El medio también aseguró que el también bailarín pagó una fianza de $1,000 dólares para posteriormente ser liberado este miércoles.

Este incidente ocurre poco tiempo después de que algunos de sus seguidores se preocuparan por el comportamiento del actor, quien más temprano el mismo martes se le vio actuando de manera errática en una transmisión en Instagram y haciendo publicaciones crípticas.

Max realizó este martes varias transmisiones en vivo en sus redes sociales junto a su madre, pero no está claro si ella es el miembro de la familia acusado de agresión.

