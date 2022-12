Así se vivió el Metal Fest en la Arena Monterrey

El Monterrey Metal Fest logró el sueño de miles: ver de nuevo en escena a Pantera, disfrutar de Judas Priest y otras bandas del género.

Una noche de furia y altos decibeles fue la que se vivió anoche en la Arena Monterrey. Ante un lleno total, grandes leyendas del metal a nivel mundial, desplegaron lo mejor de sus repertorios para un público ávido de agresividad auditiva en el Monterrey Metal Fest.





Como banda estelar del elenco, los ingleses de Judas Priest cerraron el festival con grandes clásicos. Enfundado en su tradicional chamarra de cuero, apareció en el templete Rob Halford con sus músicos, para dar una muestra de poder y velocidad.





Electric Eye, You've Got Another Thing Comin', Between the Hammer & the Anvil, fueron algunas de las rolas que pusieron a todos a cantar y mover la cabeza. Screaming for Vengeance y Painkiller, se llevaron la ovación.



Pero el momento sorpresa llegaría con Halford a bordo de una motocicleta y portando un vistoso sombrero de charro, ante la algarabía de los presentes. Breaking the Law y Living After Midnight, le pusieron candando a un repertorio digno de celebración.

Previo a Judas Priest, se presentaron los estadounidenses de Pantera, quienes para muchos, fueron el platillo más anhelado del buffet sonoro. Después de 25 años de ausencia, los de Arlington, Texas, reaparecieron en los escenarios e incluyeron a Monterrey en su lista, para este histórico tour de regreso.





El grupo encabezado por el vocalista Phil Anselmo y el bajista Rex Brown, miembros originales de la agrupación, recibieron una cálida bienvenida por los miles de ‘metalheads’ de todas las generaciones que se congregaron en la Arena Monterrey.

A New Level, Mouth for war y Strength Beyond Strength, fueron la salvaje entrada de los texanos, que emocionaron con Becoming, I'm broken y 5 minutes alone, mismas que fueron coreadas a todo pulmón. Pantera había tocado en México por última vez a finales de los 90’s, por lo que este reencuentro era por demás significativo.





Momentos electrizantes

-En la alineación de Pantera, el célebre guitarrista Zakk Wylde cubrió al ya fallecido Dimebag Darrell en las seis cuerdas como muy pocos pudieron haberlo hecho. Mientras que Charlie Benante, el baterista invitado, suplió con lo mejor de sí, al también difunto Vinnie Paul

-El legendario grupo cristiano Stryper, abrió la tarde con sus grandes éxitos, incluyendo To Hell with the Devil, rola que en los ochentas impulsó las ventas del álbum homónimo hasta alcanzar Disco de Platino

-La 'diabólica' presencia del grupo polaco Behemothn, levantó de golpe el ánimo de los asistentes con un setlist cargado de velocidad con éxitos como Thy Becoming Eternal, Bartzabel y No Sympathy for Fools

-Los daneses de Mercyful Fate, encabezados por el extravagante King Diamond, hicieron gala de histrionismo, en un escenario enmarcado por la temática ocultista; el grupo convenció con su mezcla de heavy metal, funk metal y rock progresivo.