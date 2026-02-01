Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26033085101470_8cac42ae26
Escena

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE tras ganar un Grammy

El artista pidió “fuera ICE” y llamó a combatir el odio con amor, en medio de la polémica por redadas migratorias en Estados Unidos

  • 01
  • Febrero
    2026

Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Le siguió una fuerte ovación de los asistentes.

Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio "solo genera más odio".

"Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden", concluyó.

Las palabras del puertorriqueño se producen en medio de la indignación en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Mineápolis.

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS", de Bad Bunny se impuso este domingo con el Grammy a mejor álbum de música urbana, una categoría en la que competía junto a "Mixteip", de J Balvin; "FERXXO VOL X: Sagrado", de Feid; "NAIKI", de Nicki Nicole; "EUB DELUXE", de Trueno y "SINFÓNICO" (En Vivo)', de Yandel.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_02_02_T125304_191_f192d3307f
Doc Rivers, entrenador de la NBA, critica abusos de ICE
EH_DOS_FOTOS_2026_02_02_T113424_170_7893365205
Trump amenaza con demandar a Trevor Noah tras broma en los Grammy
donald_trump_se_opone_a_prohibir_tiktok_en_eua_0877a8bc68
TikTok reestablece servicio en EUA tras apagón técnico
publicidad

Últimas Noticias

AP_26033574215510_5ae5eba899
Suman nueve detenidos por protesta migratoria en Minnesota
restacan_cerro_mitras_9a7bf7a20c
Rescatan a joven senderista lesionado en el cerro de Las Mitras
Autoridades_anuncian_cierre_del_capitolio_de_Texas_5c54f5dbbc
Cámara de Representantes busca acuerdo tras cierre parcial
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
publicidad
×