Bad Bunny lanza mensaje contra ICE tras ganar un Grammy

Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Le siguió una fuerte ovación de los asistentes.

Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio "solo genera más odio".

"Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden", concluyó.

Powerful message from Bad Bunny at the Grammys. 🐰🇵🇷🏆



“Before I thank God, I’m going to say this: ICE out. We’re not savages, we’re not animals, we are human beings and we are Americans. pic.twitter.com/6JMHDpKD4k — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) February 2, 2026

Las palabras del puertorriqueño se producen en medio de la indignación en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Mineápolis.

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS", de Bad Bunny se impuso este domingo con el Grammy a mejor álbum de música urbana, una categoría en la que competía junto a "Mixteip", de J Balvin; "FERXXO VOL X: Sagrado", de Feid; "NAIKI", de Nicki Nicole; "EUB DELUXE", de Trueno y "SINFÓNICO" (En Vivo)', de Yandel.

