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Escena

Barbra Streisand conmueve en los Óscar con tributo a Redford

La cantante y actriz recordó a su amigo y coprotagonista durante el segmento In Memoriam de la 98ª edición de los Premios Óscar

  • 16
  • Marzo
    2026

La cantante, actriz y directora Barbra Streisand protagonizó uno de los momentos más emotivos de la 98ª edición de los Premios Óscar al rendir un homenaje a su amigo y excompañero de reparto Robert Redford, fallecido el 16 de septiembre de 2025 a los 89 años.

Durante el segmento In Memoriam de la ceremonia celebrada en Los Ángeles, Streisand apareció sorpresivamente en el escenario para recordar al actor con quien compartió créditos en la icónica película The Way We Were (1973), conocida en español como Tal como éramos.

Recuerdo a una amistad y una película icónica

En su intervención, la artista recordó con cariño el trabajo que ambos realizaron en la cinta dirigida por Sydney Pollack, considerada una de las historias románticas más emblemáticas del cine.

Streisand relató que cuando leyó el primer guion solo podía imaginar a Redford en el papel principal, aunque inicialmente el actor lo rechazó porque consideraba que el personaje no tenía suficiente carácter.

“Era un actor brillante y sutil”, dijo la cantante, quien destacó que ambos disfrutaban trabajar juntos porque nunca sabían cómo reaccionaría el otro en una escena.

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La intérprete también mencionó que la película no solo narra una historia de amor, sino que refleja una época compleja de Estados Unidos, marcada por la persecución política y los juramentos de lealtad durante finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta.

Durante su discurso, Streisand destacó el compromiso social de Redford y su influencia dentro y fuera de la pantalla.

Recordó su defensa de la libertad de prensa, su activismo ambiental y su impulso a nuevas generaciones de cineastas a través del Sundance Institute, institución que fundó para promover el cine independiente.

“Yo lo llamaba un vaquero intelectual que abrió su propio camino”, expresó la artista.

También compartió una anécdota personal al recordar que Redford solía llamarla “Babs”, un apodo que la hacía reír a pesar de que ella insistía en que no parecía una “Babs”.

Interpretación que conmovió al público

Tras el homenaje hablado, Streisand interpretó una breve estrofa de The Way We Were, la canción principal de la película que ganó el Óscar a Mejor Canción Original en 1974.

La actuación, de unos 40 segundos, provocó una ovación de pie del público, convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia.

Regreso a los Oscar tras más de una década

La última vez que Streisand había cantado en el escenario de los Oscar fue en 2013, cuando interpretó la misma canción para rendir homenaje al compositor Marvin Hamlisch, autor de la música del tema.

Redford, por su parte, dejó una huella profunda en la historia del cine. Ganó el Óscar a Mejor Director por Ordinary People (1980) y recibió además un Premio Honorífico de la Academia en 2002, entregado precisamente por Streisand.

El actor también protagonizó películas emblemáticas como Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting y All the President's Men.


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