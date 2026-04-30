Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fede_vigevani_0c5bee7857
Escena

Presentará Fede Vigevani su espectáculo en Arena Monterrey

Durante la presentación, el creador estará acompañado por Los Vecinos, Los Fachas y El Club Misterio, quienes participarán en el desarrollo del show.

  • 30
  • Abril
    2026

El creador de contenido Fede Vigevani llegará a la Arena Monterrey el próximo 8 de noviembre con su espectáculo en vivo “El Mundo de Fede Vigevani”, acompañado por un elenco de invitados.

El evento es producido por Impronta Music y SG Producciones, y busca trasladar al escenario la experiencia de sus videos de YouTube con dinámicas, interacción y momentos en directo para su audiencia.

¿Qué es ‘El Mundo de Fede Vigevani’?

El show está diseñado como una experiencia en vivo que combina entretenimiento, interacción con el público y contenido inspirado en su canal, con segmentos que buscan recrear el estilo que lo ha posicionado en plataformas digitales.

La propuesta incluye momentos de humor, participación de fans y distintas dinámicas que forman parte de su formato habitual.

¿Quiénes acompañan a Fede Vigevani?

Durante la presentación, el creador estará acompañado por Los Vecinos, Los Fachas y El Club Misterio, quienes participarán en el desarrollo del espectáculo.

El elenco colaborará en distintos segmentos del show, aportando contenido que complementa la propuesta escénica.

Venta de boletos en Monterrey

Los boletos para la Arena Monterrey ya se encuentran disponibles desde el jueves 30 de abril en venta general.

Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Superboletos, así como en taquillas del recinto, Palacio de Hierro e Innova Sport.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

anuncian_concierto_gratuito_lara_campos_nuevo_leon_4e6489de78
Anuncian concierto gratuito de Lara Campos para niñez en NL
Alejandra_G_en_concierto_8206a48440
Alejandra Guzmán anuncia su regreso a los escenarios con gira
Jesse_and_Joy_Arena_MTY_Horizonte_5_949bbccaaf
Jesse & Joy conquistan la Arena Monterrey con sold out
publicidad

Últimas Noticias

infantino_presidente_2027_marruecos_5782ebd662
FIFA elegirá presidente en Marruecos; Infantino va por reelección
Whats_App_Image_2026_04_30_at_7_16_54_PM_1ce33ad1b1
Rechaza la ONU 'perdonar' la deuda de Estados Unidos
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×