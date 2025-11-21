Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México

La atención de la más reciente gala de GQ México se centró en el inesperado encuentro entre Belinda y Cazzu, dos de las figuras más relevantes de la música latina.

La coincidencia, además de llamar la atención por ser dos figuras importantes de la industria, también lo hizo por la relación pasada de ambas con Christian Nodal.

El evento se celebró este jueves en un espacio privado de Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, y reunió a talentos de diferentes ámbitos y reconoció a diversas personalidades como “Figuras del Año”.

Al evento, tanto Belinda como Cazzu asistieron como invitadas por la revista, formando parte del grupo de homenajeados seleccionados por GQ.

El encuentro entre ambas artistas generó reacciones inmediatas en la audiencia y en plataformas digitales, multiplicando las especulaciones y conversaciones sobre la historia compartida con Nodal.

Más allá de sus carreras musicales, la coincidencia entre Belinda y Cazzu se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala, aumentando la viralidad y la relevancia del evento de este año.

