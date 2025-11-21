Cerrar X
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Escena

Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México

El encuentro entre las artistas se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche y generó amplio revuelo en redes sociales

  • 21
  • Noviembre
    2025

La atención de la más reciente gala de GQ México se centró en el inesperado encuentro entre Belinda y Cazzu, dos de las figuras más relevantes de la música latina.

La coincidencia, además de llamar la atención por ser dos figuras importantes de la industria, también lo hizo por la relación pasada de ambas con Christian Nodal.

El evento se celebró este jueves en un espacio privado de Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, y reunió a talentos de diferentes ámbitos y reconoció a diversas personalidades como “Figuras del Año”.

Al evento, tanto Belinda como Cazzu asistieron como invitadas por la revista, formando parte del grupo de homenajeados seleccionados por GQ.

El encuentro entre ambas artistas generó reacciones inmediatas en la audiencia y en plataformas digitales, multiplicando las especulaciones y conversaciones sobre la historia compartida con Nodal.

Más allá de sus carreras musicales, la coincidencia entre Belinda y Cazzu se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala, aumentando la viralidad y la relevancia del evento de este año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_COLLAGE_18_c8184f54b4
Arrestan a tres presuntos miembros de 'Los Rodolfos' en CDMX
calendario_repechaje_fifa_c5d88ecddd
FIFA confirma fechas de repechaje del Mundial 2026 en México
refineria_dos_bocas_sheinbaum_0545329cbc
Afirma México que refinería Dos Bocas roza los 300 mil barriles
publicidad

Últimas Noticias

IMG_6047_a0bf392c88
Fortalece Samuel García relación bilateral con China
INFO_7_UNA_FOTO_29_cb284a322b
Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_7274d5d913
Fallece a los 91 años la cantante italiana Ornella Vanoni
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
publicidad
×