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Vin Diesel trabaja como productor en serie de Rápidos y Furiosos

Vin Diesel producirá una serie live-action del universo de la franquicia, mientras Peacock desarrolla la expansión televisiva de la saga

  • 11
  • Mayo
    2026

La franquicia de “Rápidos y Furiosos” dará el salto nuevamente a la televisión con una serie live-action en desarrollo para Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal, con Vin Diesel como productor ejecutivo.

El anuncio fue realizado este lunes por el propio Diesel durante la presentación upfront de NBCUniversal en Nueva York, donde aseguró que el universo de la exitosa saga de acción crecerá con nuevos proyectos para la pantalla chica.

“La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de ‘Fast & Furious’”, declaró el actor.

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Aunque Vin Diesel habló de cuatro producciones, fuentes cercanas al proyecto precisaron que actualmente solo una serie se encuentra en desarrollo activo dentro de Peacock, mientras que otras propuestas están en distintas etapas iniciales bajo Universal Television.

Equipo creativo ya trabaja en el piloto

La producción principal contará con Mike Daniels, conocido por su trabajo en “Sons of Anarchy”, y Wolfe Coleman, de “Shades of Blue”, como showrunners, productores ejecutivos y guionistas del episodio piloto.

Diesel también participará como productor ejecutivo junto con Sam Vincent a través de su compañía One Race, acompañado por nombres habituales del universo de la saga como Neal Moritz y Chris Morgan.

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Aunque no se han revelado detalles de la trama, el objetivo del proyecto será ampliar las historias de personajes emblemáticos de la franquicia, manteniendo el enfoque en la acción global, las carreras y el concepto de “familia” que ha definido a la serie cinematográfica.

“Rápidos y Furiosos” ya había probado suerte en televisión con la serie animada “Fast & Furious Spy Racers”, producida por Netflix, que se mantuvo al aire durante seis temporadas entre 2019 y 2021.

Actualmente, la saga suma once películas, y su cierre en cines está previsto con “Fast Forever”, programada para estrenarse en 2028, aunque la expansión televisiva confirma que el universo de la franquicia continuará más allá del final cinematográfico.


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